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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در هرمزگان از فردا آغاز می‌شود

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در هرمزگان از فردا آغاز می‌شود

بندرعباس- مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری شهریور ماه از فردا دوشنبه ۲۶ مرداد در هرمزگان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصیری برازنده اظهار کرد: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری شهریور ماه از فردا دوشنبه ۲۶ مرداد در هرمزگان آغاز می‌شود و فروش بلیت برای مسیرهای رفت تا ۳۱ شهریور، و بازگشت تا اول مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد.

وی افزود: پیش فروش اینترنتی بلیت برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ شهریورماه در همه محورها از ساعت ۸ و سی دقیقه تا ۱۱ صبح فردا دوشنبه ۲۶ مرداد از سکوهای مجاز فروش آغاز می‌شود.

مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت یازده تا ۱۳ و سی دقیقه فردا دوشنبه ۲۶ مرداد از مراکز مجاز صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6918395

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