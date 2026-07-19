راز سفر نخست وزیر عراق به تهران در اوج تنش میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز ، برخی منابع آگاه خبر دادند که علی الزیدی نخست وزیر عراق قصد دارد آخر هفته جاری به تهران پایتخت ایران سفر کند.

این منابع گفتند که سفر قریب الوقوع الزیدی به تهران در چارچوب اقدام دیپلماتیک عراق با هدف تقویت نقش بغداد در کاهش شدت تنش ‌های منطقه‌ای انجام می‌ شود.

الزیدی حامل ابتکاری عراقی خواهد بود که هدف آن کمک برای پایان دادن به تنش نظامی جاری میان ایران و آمریکا و گشودن کانال‌های گفتگو میان دو طرف است.

به گفته این منابع، الزیدی این دیدگاه را در نشست هفته پیش خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن مطرح ساخت که این ایده به عنوان گامی که می‌تواند به مهار بحران و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری کمک کند، مورد استقبال و حمایت طرف آمریکایی قرار گرفت.

این منابع افزودند که الزیدی در سفر خود به تهران ایده میزبانی بغداد از نشستی با حضور مقاماتی از ایران و آمریکا در آینده نزدیک را مطرح خواهد کرد که هدف از آن نزدیک کردن دیدگاه‌ها و زمینه‌سازی برای گفتگوی مستقیم یا غیرمستقیم میان دو طرف در چارچوب تلاش‌های عراق برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌هایی است که ممکن است برای امنیت و ثبات منطقه پیامدهایی به دنبال داشته باشد.

الزیدی و هیئت همراهش روز گذشته به سفر پنج روزه خود به آمریکا پایان دادند. وی امروز به قطر سفر کرد. قرار است که نخست وزیر عراق سفر منطقه ای شامل ترکیه، عربستا«، سوریه پس از سفر به ایران داشته باشد.