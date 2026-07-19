علیرضا تاجیک، در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص وضعیت قطارهای حومه تهران در دمای بالای ۴۰ درجه اظهار کرد: طی یک ماه گذشته در محور ورامین و پیشوا مشکل گسترده‌ای در سامانه‌های سرمایشی قطارها وجود نداشته و تمامی واگن‌ها به‌صورت مستمر کنترل و بررسی شده‌اند.

وی که معاون مسافری مدیرکل راه‌آهن استان تهران است، افزود: در بررسی انجام‌شده، مشخص شد پنج واگن از مدار خارج بودند که در یکی از واگن‌ها نقص فنی ناشی از اتصالی ایجاد و این مشکل به واگن مجاور نیز سرایت کرد؛ در نتیجه دو سالن فاقد تهویه و سه سالن دیگر دارای تهویه بودند.

تاجیک تصریح کرد: این نقص فنی در ایستگاه پیشوا برطرف شد و قطار پس از رفع ایراد با سلامت کامل به تهران بازگشت و سپس در مسیر بعدی اعزام شد.

معاون مسافری مدیرکل راه‌آهن استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت ناوگان، خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۲ با انجام تعمیرات اساسی و جایگزینی برخی قطارها، وضعیت ناوگان بهبود یافته و اکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ناوگان در شرایط مطلوب قرار دارد.

وی در پایان ضمن عذرخواهی از مسافران، از آنان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی، موضوع را بلافاصله به عوامل راه‌آهن اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.