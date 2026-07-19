به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی ظهر یکشنبه در همایش ملی «حکمرانی جمعیت و خانواده» که با حضور مدیران استانی حوزههای علمیه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت اظهار کرد: آثار سیاستهای گذشته در حوزه کنترل جمعیت، امروز در شاخصهای جمعیتی کشور قابل مشاهده است و تداوم این روند میتواند پیامدهای گستردهای برای آینده ایران به همراه داشته باشد.
وی گفت: کاهش نرخ رشد جمعیت، در صورت استمرار، نسبت جمعیتی ایران را در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه تحت تأثیر قرار خواهد داد و این مسئله میتواند در آینده، چالشهایی فراتر از حوزه جمعیت برای کشور ایجاد کند.
معاون پژوهش حوزههای علمیه افزود: با وجود شرایط موجود، هنوز فرصت برای اصلاح روندهای جمعیتی و جلوگیری از پیامدهای منفی آن وجود دارد و باید از این ظرفیت بهدرستی بهره گرفت.
وی اظهار کرد: تحقق سیاستهای جمعیتی نیازمند همکاری همه نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است و حوزههای علمیه نیز در این زمینه مسئولیتی مهم و اثرگذار بر عهده دارند.
طلاب ظرفیت مهم ترویج فرهنگ فرزندآوری هستند
مقیمی حاجی با اشاره به دغدغههای موجود در حوزههای علمیه درباره جمعیت گفت: یکی از موضوعات مهم، وضعیت فرزندآوری در میان خانوادههای طلاب است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در میان نسل جوان طلاب، نمونههای موفقی از خانوادههای جوان با چند فرزند وجود دارد که این موضوع، نتیجه توجه به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت جمعیت است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه تصریح کرد: با این حال، لازم است برای تقویت فرهنگ فرزندآوری در میان طلاب، برنامهای هدفمند، منسجم و مستمر طراحی و اجرا شود تا این فرهنگ بیش از گذشته در بدنه حوزه نهادینه شود.
وی گفت: حوزههای علمیه علاوه بر نقش آموزشی، میتوانند در ترویج سبک زندگی خانوادهمحور نیز نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
موانع ازدواج طلاب باید برطرف شود
مقیمی حاجی با اشاره به مشکلات ازدواج طلاب اظهار کرد: امروز بخشی از طلاب در مسیر ادامه تحصیل با چالشهای اقتصادی و معیشتی برای تشکیل خانواده روبهرو هستند و این مسئله نیازمند توجه جدی است.
وی افزود: بسیاری از طلاب از خانوادههایی با توان مالی محدود هستند و امکان برخورداری از حمایتهای اقتصادی خانواده برای ازدواج را ندارند.
معاون پژوهش حوزههای علمیه ادامه داد: همچنین بسیاری از خانوادهها در استانهای مختلف، توان تأمین هزینههای ازدواج فرزندان خود را ندارند و همین مسئله موجب شده است تعدادی از طلاب با وجود آمادگی، همچنان موفق به تشکیل خانواده نشوند.
وی تأکید کرد: رفع این موانع میتواند زمینه تسهیل ازدواج طلاب و تقویت بنیان خانواده در میان آنان را فراهم کند.
شبکه تبلیغی حوزه باید در خدمت سیاستهای جمعیتی قرار گیرد
مقیمی حاجی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده حوزههای علمیه گفت: برای تحقق سیاستهای جمعیتی باید از حلقههای واسط و شبکههای اثرگذار فرهنگی استفاده شود.
وی افزود: طلاب، استادان، روحانیون، مبلغان و فعالان فرهنگی حوزه، سرمایهای ارزشمند برای ترویج فرهنگ ازدواج، تحکیم خانواده و فرزندآوری در جامعه هستند.
معاون پژوهش حوزههای علمیه اظهار کرد: میتوان با تعریف مأموریتهای مشخص برای این ظرفیتها در مساجد، مراکز آموزشی، مدارس، دانشگاهها و فعالیتهای تبلیغی، نقش حوزه را در تحقق سیاستهای جمعیتی پررنگتر کرد.
وی گفت: در حوزههای علمیه، آموزش و اجرا در کنار یکدیگر قرار دارد و این مجموعه، وظیفه تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز آینده استانها را نیز بر عهده دارد.
مقیمی حاجی در پایان با اشاره به ظرفیت ویژه حوزههای علمیه خواهران افزود: حوزههای علمیه خواهران به دلیل ارتباط نزدیک با بانوان جامعه، از توان اثرگذاری بالایی در فرهنگسازی پیرامون ازدواج، تحکیم خانواده و فرزندآوری برخوردار هستند و در کنار آن، توجه به خانواده و همسران آنان نیز باید در برنامهریزیهای این حوزه مورد اهتمام قرار گیرد.
قم- معاون پژوهش حوزههای علمیه گفت: بهرهگیری از ظرفیت طلاب، استادان و شبکه تبلیغی حوزه برای ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، ضرورتی راهبردی در تحقق سیاستهای جمعیتی کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی ظهر یکشنبه در همایش ملی «حکمرانی جمعیت و خانواده» که با حضور مدیران استانی حوزههای علمیه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت اظهار کرد: آثار سیاستهای گذشته در حوزه کنترل جمعیت، امروز در شاخصهای جمعیتی کشور قابل مشاهده است و تداوم این روند میتواند پیامدهای گستردهای برای آینده ایران به همراه داشته باشد.
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