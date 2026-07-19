به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با میزبانی انجمن کرلینگ با حضور دبیر فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، جمعی از مسئولان فدراسیون، ملی‌پوشان رشته‌های مختلف ورزش‌های زمستانی و پیشکسوتان این حوزه برگزار شد.



در ابتدای مراسم، گروه موسیقی تیمپوکا با اجرای قطعات حماسی و محلی توسط اعضای نونهال خود، همدردی خود را با هموطنان جنوب کشور ابراز کردند.



در ادامه، ملی‌پوشان و اعضای تیم‌های کرلینگ و فلور کرلینگ در دو بخش روی یخ و خارج از پیست، به آموزش علاقه‌مندان پرداختند و شرکت‌کنندگان نیز ضمن آشنایی با قوانین و اصول این رشته، تجربه حضور در مسابقات دوستانه کرلینگ را به دست آوردند. در مجموع، بیش از ۳۵۰ نفر در بخش‌های مختلف این رویداد حضور یافتند که استقبال از آن، بیانگر افزایش علاقه عمومی به این رشته المپیکی در کشور است.

مهرناز جمالی، نایب‌رئیس انجمن کرلینگ ایران، با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این رشته اظهار کرد: گسترش کرلینگ در سراسر کشور یکی از مهم‌ترین اهداف انجمن است و در همین راستا به‌زودی فعالیت این رشته را در مشهد و کیش نیز آغاز خواهیم کرد. توسعه پایگاه‌های کرلینگ، آموزش همگانی، استعدادیابی و ایجاد فرصت برای حضور علاقه‌مندان در استان‌های مختلف، از مهم‌ترین برنامه‌های ما در مسیر توسعه این رشته المپیکی است.



وی درباره برنامه‌های پیش‌روی تیم‌های ملی نیز گفت: در ماه‌های آینده مسابقات جهانی جوانان در فنلاند، رقابت‌های بین‌المللی بزرگسالان و همچنین مسابقات جهانی فلور کرلینگ در ترکیه را پیش رو داریم. بر همین اساس، به‌زودی از برترین ورزشکاران برای حضور در اردوهای تیم‌های ملی دعوت خواهد شد و مسابقات انتخابی نیز برای شناسایی نفرات نهایی برگزار می‌شود. خوشبختانه ارتباط بسیار خوبی با فدراسیون جهانی کرلینگ و سایر نهادهای بین‌المللی این رشته برقرار کرده‌ایم و از این ظرفیت برای توسعه کرلینگ در ایران، برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیت مربیان و داوران، انتقال دانش روز و ارتقای سطح فنی ورزشکاران استفاده خواهیم کرد.