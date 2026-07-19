فرمانده انتظامی پیشوا: ۵ متهم پرونده مواد مخدر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری پنج متهم پرونده توزیع مواد مخدر در پیشوا خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی پیشوا است، اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پاسگاه یوسف‌رضا، یک منزل مورد استفاده برای فروش مواد مخدر شناسایی و با دستور مقام قضایی تخریب شد.

عربی افزود: در جریان اجرای این عملیات، بیش از نیم کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف و ضبط شد و بررسی دستگاه کارت‌خوان موجود در محل نیز نشان داد گردش مالی یک‌ماهه این باند حدود ۱۲ میلیارد ریال بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا تصریح کرد: در مجموع پنج نفر از عوامل مرتبط با این پرونده دستگیر شدند و متهم اصلی که دارای سوابق متعدد در حوزه مواد مخدر است، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به زندان معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با مراکز توزیع مواد مخدر، خاطرنشان کرد: پلیس با فعالیت باندهای توزیع مواد مخدر قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه فعالیت به مجرمان در هیچ نقطه‌ای از شهرستان پیشوا نخواهد داد.