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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۳

تکواندوکاران ایران رقبای خود را در مسابقات کره جنوبی شناختند

تکواندوکاران ایران رقبای خود را در مسابقات کره جنوبی شناختند

رقابت های بین المللی کره جنوبی در بخش مردان قرعه کشی شد و ۱۰ نماینده ایران در این مسابقات حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات فردا دوشنبه ۲۹ تیرماه با برگزاری رقابت های بخش مردان و با مبارزه حضور ۲۹۸ تکواندوکار در شهر «چانچئون» آغاز خواهد شد. قرعه کشی این مسابقات برگزار و ۱۰ تکواندوکار کشورنات‌ حریفان خود را شناختند.

بر همین اساس در وزن ۵۴- کیلوگرم یاسین ولیزاده دور نخست به دیدار «پارک سیونگ یئون» از کره جنوبی می رود و در صورت برتری یکی از تکواندوکاران ژاپن یا استرالیا را پیش رو خواهد داشت.

ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم ابتدا با «چوی» از کره جنوبی دیدار می کند و در ادامه تکواندوکاری از کره جنوبی یا ژاپن را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۶۳- کیلوگرم مهدی حاج موسایی پس از یک دور استراحت با برنده مبارزه چین تایپه و چین مبارزه می کند. مهدی در صورت صعود به نیمه نهایی احتمالا باید با «جونگ جانگ» ستاره تکواندو کره جنوبی مبارزه کند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم متین رضایی در نخستین مبارزه باید با «میرامبکلوف» از قزاقستان پیکار کند و در صورت برتری به مصاف نماینده استرالیا خواهد رفت.«یوشای لینگ» تکواندوکار عنوان دار چین در همین قسمت جدول حضور دارد.

امیر سینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم در نخستین مبارزه خود باید با «گراسیمنکو» از روسیه پیکار کند و در صورت برتری یکی از تکواندوکاران استرالیا یا کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم مهران برخورداری دور نخست به دیدار «جائه هون جانگ» از کره جنوبی می رود و در ادامه برنده مبارزه فنلاند و آمریکا را پیش رو خواهد داشت. در همین وزن امیررضا صادقیان ابتدا «سرانکوویچ» از استرالیا را پیش رو دارد و سپس به مصاف برنده چین و کره جنوبی می رود.

محمد حسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم برای مبارزه با «لی مینگسی» از چین به روی شیهاپ چانگ می رود ‌و در صورت برتری «ژورابایف» از ازبکستان را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۸۷+ کیاوگرم کشورمان دو نماینده دارد که احتمال مبارزه رو در روی آنها در مرحله نیمه نهایی وجود دارد . آرین سلیمی ابتدا با «هائو تانگ» از چین مبارزه می کند و در صورت برتری به دیدار «مارات ماوالانوف»از ازبکستان می رود. علی نجفی دیگر نماینده ایران ابتدا باید با «سوفیان الاسبی» از مراکش می رود و ادامه «ایدن استلی» از استرالیا را پیش رو خواهد داشت.

این‌ دوره از مسابقات روز سه شنبه با برگزاری رقابت های بخش زنان پیگیری می شود.

کد مطلب 6892739

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