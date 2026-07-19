تکواندوکاران ایران رقبای خود را در مسابقات کره جنوبی شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات فردا دوشنبه ۲۹ تیرماه با برگزاری رقابت های بخش مردان و با مبارزه حضور ۲۹۸ تکواندوکار در شهر «چانچئون» آغاز خواهد شد. قرعه کشی این مسابقات برگزار و ۱۰ تکواندوکار کشورنات‌ حریفان خود را شناختند.

بر همین اساس در وزن ۵۴- کیلوگرم یاسین ولیزاده دور نخست به دیدار «پارک سیونگ یئون» از کره جنوبی می رود و در صورت برتری یکی از تکواندوکاران ژاپن یا استرالیا را پیش رو خواهد داشت.

ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم ابتدا با «چوی» از کره جنوبی دیدار می کند و در ادامه تکواندوکاری از کره جنوبی یا ژاپن را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۶۳- کیلوگرم مهدی حاج موسایی پس از یک دور استراحت با برنده مبارزه چین تایپه و چین مبارزه می کند. مهدی در صورت صعود به نیمه نهایی احتمالا باید با «جونگ جانگ» ستاره تکواندو کره جنوبی مبارزه کند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم متین رضایی در نخستین مبارزه باید با «میرامبکلوف» از قزاقستان پیکار کند و در صورت برتری به مصاف نماینده استرالیا خواهد رفت.«یوشای لینگ» تکواندوکار عنوان دار چین در همین قسمت جدول حضور دارد.

امیر سینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم در نخستین مبارزه خود باید با «گراسیمنکو» از روسیه پیکار کند و در صورت برتری یکی از تکواندوکاران استرالیا یا کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم مهران برخورداری دور نخست به دیدار «جائه هون جانگ» از کره جنوبی می رود و در ادامه برنده مبارزه فنلاند و آمریکا را پیش رو خواهد داشت. در همین وزن امیررضا صادقیان ابتدا «سرانکوویچ» از استرالیا را پیش رو دارد و سپس به مصاف برنده چین و کره جنوبی می رود.

محمد حسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم برای مبارزه با «لی مینگسی» از چین به روی شیهاپ چانگ می رود ‌و در صورت برتری «ژورابایف» از ازبکستان را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۸۷+ کیاوگرم کشورمان دو نماینده دارد که احتمال مبارزه رو در روی آنها در مرحله نیمه نهایی وجود دارد . آرین سلیمی ابتدا با «هائو تانگ» از چین مبارزه می کند و در صورت برتری به دیدار «مارات ماوالانوف»از ازبکستان می رود. علی نجفی دیگر نماینده ایران ابتدا باید با «سوفیان الاسبی» از مراکش می رود و ادامه «ایدن استلی» از استرالیا را پیش رو خواهد داشت.

این‌ دوره از مسابقات روز سه شنبه با برگزاری رقابت های بخش زنان پیگیری می شود.