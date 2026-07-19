به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با عنوان «هزار و یک روایت» اظهار کرد: این جشنواره از امروز فعالیت خود را آغاز کرده و آیین اختتامیه آن همزمان با روز ملی روستا و عشایر، ۱۵ مهرماه، به میزبانی خراسان شمالی برگزار خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه گردشگری روستایی و جامعه عشایری از ظرفیتهای مهم توسعه اقتصادی استان به شمار میرود، افزود: این ظرفیتها میتوانند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس به روستاها باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی روستاها و جامعه عشایری گفت: روستاها و عشایر، گنجینهای از آیینها، سنتها و تجربههای ارزشمند هستند و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری نقش مؤثری در معرفی، حفظ و انتقال این میراث دارد.
رستمی با تأکید بر همکاری همه دستگاههای اجرایی و خدماتی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد ملی، تصریح کرد: تلاش میکنیم با همافزایی دستگاهها، زمینه ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر در خراسان شمالی فراهم شود.
وی ادامه داد: این جشنواره میتواند روایتگر ظرفیتها، توانمندیها و هویت فرهنگی استان باشد و در معرفی جاذبههای روستاها و جامعه عشایری کشور نقشآفرینی کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان، نخبگان، دانشگاهیان، رسانهها، پایگاههای بسیج، مساجد و کانونهای فرهنگی محلات در برگزاری این جشنواره تأکید کرد و گفت: مشارکت همه بخشها، زمینه برگزاری هرچه مطلوبتر این رویداد ملی را فراهم خواهد کرد.
رستمی بیان کرد: آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر، ۱۵ مهرماه همزمان با روز ملی روستا و عشایر در خراسان شمالی برگزار میشود.
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