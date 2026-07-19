۳۰ درصد متقاضیان ۱۴۰۳ وام ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد همچنان در صف

به گزارش خبرنگار مهر مسلم شریفی، عصر یکشنبه در جلسه جوانی جمعیت با اشاره به روند ازدواج و فرزندآوری و ضرورت هماهنگی بیشتر در پرداخت تسهیلات بانکی، بر لزوم بازنگری در برنامهریزیها برای پاسخگویی کامل به متقاضیان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ درصد رشد ازدواج ثبت شده است، اظهار کرد: انتظار میرود امسال نیز روند ازدواج در همین سطح ادامه یابد و بر این اساس، تعداد ازدواجها به حدود ۱۲ هزار مورد برسد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به وضعیت پرداخت وام ازدواج در سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۷۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شدند و ۳۰ درصد دیگر در صف باقی ماندند که این تعداد به متقاضیان سال جاری اضافه خواهد شد. بنابراین، اگر هدف پوشش ۱۰۰ درصدی متقاضیان است، باید این موضوع در برنامهریزی بانکها و تأمین منابع مالی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به اختلاف آماری در حوزه تسهیلات فرزندآوری اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانکها، سال گذشته ۸ هزار و ۸۹۰ فقره وام فرزندآوری پرداخت شده، در حالی که تعداد موالید ثبتشده ۸ هزار و ۳۹۸ مورد بوده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیقتر است.
شریفی ادامه داد: میزان پرداخت وام ازدواج مشخص و حدود ۳۰ درصد است، اما درباره تسهیلات فرزندآوری هنوز تصویر روشنی از میزان فاصله میان تقاضا و پرداخت وجود ندارد. همچنین با توجه به پیشبینی تولد بیش از ۸ هزار نوزاد در سال جاری، لازم است این آمار نیز در برنامهریزی بانکها برای پرداخت تسهیلات لحاظ شود.
وی در پایان بر ضرورت برنامهریزی دقیقتر برای تأمین منابع و پرداخت بهموقع وامهای ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد و گفت: با مدیریت مناسب منابع و پیشبینی تعداد متقاضیان، میتوان از افزایش صفهای انتظار و نارضایتی متقاضیان جلوگیری کرد.
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