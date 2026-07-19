۸۰ درصد متقاضیان کهگیلویه و بویراحمدی تسهیلات ازدواج در صف انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر جمال‌نژاد عصر یکشنبه در جلسه کارگروه جوانی جمعیت استان با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت که تکالیف متعددی در این قانون برای دستگاه‌ها و بانک‌ها تعیین شده که یکی از مهم‌ترین آنها، پرداخت تسهیلات بانکی مربوط به ازدواج و فرزندآوری است.

وی با بیان اینکه آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک‌ها، شورای هماهنگی بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی ممکن است به‌دلیل به‌روزرسانی لحظه‌ای و انصراف یا تغییر بانک توسط متقاضیان، دچار نوسان باشد، تأکید کرد که گزارش دیوان محاسبات بر اساس میانگین داده‌های تفریغ بودجه کشور تهیه شده و به واقعیت نزدیک است.

مدیرکل دیوان محاسبات با قدردانی از عملکرد استان در سال گذشته که نسبت به میانگین کشوری رشد قابل‌توجهی داشته، به آمار سه‌ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: از مجموع ۶ هزار و ۹۵۸ متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج، تنها ۲۰ درصد موفق به دریافت وام شده‌اند و ۵ هزار و ۵۶۲ نفر معادل ۸۰ درصد همچنان در صف انتظار هستند.

جمال‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات فرزندآوری افزود: از ۷ هزار و ۷۲۵ مورد ثبت‌نامی، تعداد ۶ هزار و ۷۹۸ نفر یعنی حدود ۸۸ درصد در صف انتظار مانده‌اند و تنها بخش ناچیزی از این تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک‌ها، شورای هماهنگی بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی ممکن است به‌دلیل به‌روزرسانی لحظه‌ای و انصراف یا تغییر بانک توسط متقاضیان، دچار نوسان باشد، تأکید کرد: گزارش دیوان محاسبات بر اساس داده‌های بانک مرکزی ، طلاعات تلفیقی دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان ، اطلاعات دریافتی از بعضی بانک ها و بررسی های تکمیلی همکاران تهیه شده و به واقعیت نزدیک است.