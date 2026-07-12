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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

بیش از ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف وام ازدواج هستند

بیش از ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف وام ازدواج هستند

دیوان محاسبات کشور، گزارش اعطای تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور گزارش اعطای تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۱,۰۵۵,۳۸۶ متقاضی، به ۶۲۲,۴۹۸ نفر بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. به دلیل عدم پیش‌بینی منابع تسهیلات قرض‌الحسنه متناسب با افزایش متقاضیان در سال‌های اخیر، همچنان ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

همچنین در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، از مجموع ۹۳۶,۲۷۳ متقاضی، به ۵۳۱,۲۵۲ نفر در مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۴۳ درصد متقاضیان واجد شرایط، کماکان تسهیلات دریافت نکرده اند.

کد مطلب 6885569
زهرا علیدادی

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