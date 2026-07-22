بازیکن سابق پرسپولیس مهم ترین خرید لیگ بلاروس شد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد محمدی پس از پایان رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیم به عدم تمدید قرارداد با تیم فوتبال پرسپولیس گرفت و با عقد قراردادی به مدت ۱۸ ماه راهی تیم ویتبسک بلاروس شد.

رسانه «nashaniva» بلاروس در این رابطه نوشت: باشگاه فوتبال «ام‌ال ویتبسک» بلاروس از امضای قرارداد با میلاد محمدی، مدافع باتجربه تیم ملی فوتبال ایران، خبر داد. این انتقال یکی از مهم‌ترین خریدهای فوتبال بلاروس در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

میلاد محمدی ۳۲ ساله، عضو تیم ملی ایران است و تاکنون ۷۸ بازی ملی در کارنامه دارد. او در سه دوره جام جهانی حضور داشته که آخرین آن رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، مکزیک و کانادا بود.

قهرمان فوتبال بلاروس که حضورش در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا با شکست برابر دانشگاهیتئا رومانی به پایان رسید، اکنون باید در مرحله دوم مقدماتی لیگ کنفرانس اروپا به مصاف سوتیسکا مونته‌نگرو برود. دیدار رفت این دو تیم ۲۳ جولای در شهر مژکووشد مجارستان برگزار خواهد شد؛ جایی که ام‌ال ویتبسک به عنوان میزبان اسمی مقابل حریف خود قرار می‌گیرد.