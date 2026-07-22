  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

اولین واکنش محمدی به حضور در تیم فوتبال ویتبسک

اولین واکنش محمدی به حضور در تیم فوتبال ویتبسک

مدافع ایرانی و جدید تیم فوتبال ویتبسک بلاروس گفت: برای حضور در رقابت های اروپایی و لیگ آماده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد محمدی پس از حدود دو فصل حضور در تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم به عدم تمدید قرارداد با این باشگاه گرفت و بار دیگر راهی فوتبال اروپا و تیم ویتبسک بلاروس شد.

رونمایی از این بازیکن روز گذشته سه شنبه ۳۰ تیر توسط رسانه باشگاه بلاروسی انجام شد تا محمدی کار خود را رسما در این تیم آغاز کند.

او در گفتگویی کوتاه با رسانه باشگاه ویتبسک و در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا به حضور در جام جهانی ۲۰۳۰ فکر می کند یا خیر، گفت: تا چهارسال دیگر من برای جام جهانی صبر می کنم و انگیزه ام از بین نمی رود.

مدافع ایرانی در واکنش به حضور در رقابت‌های اروپایی و بازی در ورزشگاه‌های این باشگاه نیز اظهار داشت: همان چیزی است که می‌خواهم، من آماده‌ام.

لازم به ذکر است که محمدی در جام جهانی ۲۰۲۶ در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت و توانست عملکرد قابل قبولی را از خود نشان دهد.

کد مطلب 6895807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها