اولین واکنش محمدی به حضور در تیم فوتبال ویتبسک

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد محمدی پس از حدود دو فصل حضور در تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم به عدم تمدید قرارداد با این باشگاه گرفت و بار دیگر راهی فوتبال اروپا و تیم ویتبسک بلاروس شد.

رونمایی از این بازیکن روز گذشته سه شنبه ۳۰ تیر توسط رسانه باشگاه بلاروسی انجام شد تا محمدی کار خود را رسما در این تیم آغاز کند.

او در گفتگویی کوتاه با رسانه باشگاه ویتبسک و در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا به حضور در جام جهانی ۲۰۳۰ فکر می کند یا خیر، گفت: تا چهارسال دیگر من برای جام جهانی صبر می کنم و انگیزه ام از بین نمی رود.

مدافع ایرانی در واکنش به حضور در رقابت‌های اروپایی و بازی در ورزشگاه‌های این باشگاه نیز اظهار داشت: همان چیزی است که می‌خواهم، من آماده‌ام.

لازم به ذکر است که محمدی در جام جهانی ۲۰۲۶ در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت و توانست عملکرد قابل قبولی را از خود نشان دهد.