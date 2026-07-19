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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

امیدیه با ثبت دمای ۵۱.۸ درجه گرم‌ترین نقطه خوزستان است

امیدیه با ثبت دمای ۵۱.۸ درجه گرم‌ترین نقطه خوزستان است

اهواز - اداره‌کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد؛ امیدیه با ثبت دمای ۵۱.۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان خوزستان، بررسی دمای بیشینه ایستگاه‌های هواشناسی در روز بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که توده هوای گرم همچنان بر پهنه استان حاکم است.

مطابق این گزارش، پس از امیدیه، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۵۱.۶ درجه و شهرهای آغاجاری و بندر ماهشهر با ۵۱.۴ درجه سانتی‌گراد به عنوان گرم‌ترین نقاط استان در رده‌های بعدی قرار دارند.

بررسی میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه فعال هواشناسی استان نشان می‌دهد که میانگین دمای بیشینه در شبانه‌روز گذشته ۴۹.۷ درجه سانتی‌گراد بوده است. همچنین در این بازه زمانی، دزپارت با ثبت دمای ۳۹.۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

بخش قابل توجهی از ایستگاه‌های هواشناسی استان در این شبانه‌روز دمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد را به ثبت رسانده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده شدت گرمای هوا در مناطق مختلف خوزستان است.

کد مطلب 6892843

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    نظرات

    • حمیدی IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
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      سلام لازم است شرکت توانیربا توجه به طولانی بودن تابش آفتاب در خوزستان و امکان بهره برداری از نور خورشید ، در قالب تسهیلات کم بهره طولانی مدت برای رفع ناترازی برق خانواده ها ،نیروگاه برق خورشیدی روی سقف هر خانواده احداث کند که معضل قطعی برق در مناطق گرم کاهش یابد و مبالغ آن در قالب برق مصرفی بصورت ماهانه مستهلک نماید.

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