به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه داده‌های ثبت‌شده از ایستگاه‌های هواشناسی گلستان در روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، آق‌قلا با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و علی‌آبادکتول با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان شناخته شدند.

اداره‌کل هواشناسی گلستان گفت: دمای هوا در گرگان بین ۱۶ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است. همچنین در دلند بیشینه دما به ۳۷ درجه و در اینچه‌برون و انبارالوم به ترتیب به ۳۶ درجه سانتی‌گراد رسید.

بر اساس این گزارش، گنبدکاووس دمای ۱۷ تا ۳۵ درجه، کلاله ۱۷ تا ۳۴ درجه، مینودشت ۱۹ تا ۳۴ درجه و مراوه‌تپه ۱۸ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد را تجربه کردند.

در مناطق غربی استان نیز دمای هوا در کردکوی بین ۱۶ تا ۲۷ درجه، بندرترکمن ۱۸ تا ۲۸ درجه، بندرگز ۱۸ تا ۳۱ درجه و کارکنده ۱۶ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

هواشناسی گلستان همچنین اعلام کرد اختلاف دمای ثبت‌شده میان گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته به ۲۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است که نشان‌دهنده تنوع اقلیمی قابل توجه در مناطق مختلف گلستان است.