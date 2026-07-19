به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین عصر یکشنبه در سومین جلسه شورای فنی استان اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده از وضعیت برخی پروژههای عمرانی نشان میدهد در حوزه نظارت ضعفهایی وجود دارد و لازم است شیوههای نظارتی با نگاه تخصصی مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نظارت باید به اولویت نخست شورای فنی تبدیل شود، افزود: نباید اجازه داد ایرادات فنی پروژهها تا مراحل پایانی اجرا باقی بماند و پس از صرف هزینههای سنگین، نواقص آشکار شود. نظارت مؤثر باید از همان ابتدای اجرای پروژهها آغاز و بهصورت مستمر دنبال شود.
دبیر شورای فنی استان ادامه داد: در پروژههایی که کیفیت بتنریزی، قالببندی، آرماتوربندی یا سایر عملیات اجرایی با استانداردهای فنی مطابقت نداشته باشد، کارگروه نظارت شورای فنی موظف است با حضور در محل، موضوع را بررسی و مستندسازی کند و در صورت احراز ایراد، درباره اصلاح، توقف یا در صورت لزوم تخریب بخش معیوب پروژه تصمیمگیری کند.
وی تأکید کرد: اگر کارگروه نظارت به این جمعبندی برسد که پروژه باید متوقف شود، این موضوع باید در کوتاهترین زمان ممکن در شورای فنی استان به صورت فوقالعاده بررسی و تعیین تکلیف شود تا از توقف طولانی پروژههای مهم جلوگیری شود.
سهمگین با اشاره به گزارشهای فنی ارائهشده در جلسه گفت: بخشی از نواقص موجود ناشی از ضعف در نظارت دستگاههای اجرایی و مشاوران است و این مسئله ضرورت تقویت نظارت عالیه شورای فنی و دستگاههای مسئول را بیش از پیش آشکار میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین با اشاره به بررسی پروندههای حقوقی پیمانکاران علیه دستگاههای اجرایی، هدف از طرح این موضوع را آسیبشناسی پروندهها، شناسایی ریشههای شکلگیری اختلافات و جلوگیری از تکرار دعاوی مشابه عنوان کرد.
وی افزود: در بسیاری از پروندهها، اگر دستگاههای اجرایی دفاعی مستند، فنی و بهموقع ارائه کنند، امکان جلوگیری از صدور آرای زیانبار علیه دولت وجود دارد و باید از ظرفیتهای حقوقی و کارشناسی موجود به شکل مؤثر استفاده شود.
سهمگین با اشاره به توان تخصصی شورای فنی استان تصریح کرد: اعضای این شورا از کارشناسان خبره دستگاههای اجرایی هستند و با اشراف بر ضوابط فنی و اجرایی، میتوانند نقش مؤثری در بررسی اختلافات، ارائه نظرات کارشناسی و دفاع از حقوق دولت ایفا کنند.
وی اضافه کرد: در برخی پروندهها قصور پیمانکاران محرز است، اما تأخیر دستگاههای اجرایی در ارائه مستندات، پیگیری حقوقی یا طرح بهموقع موضوع، زمینه صدور رأی علیه دستگاه را فراهم میکند؛ از اینرو لازم است مدیران در برخورد با تخلفات پیمانکاران، اقدامات قانونی را بدون تأخیر انجام دهند.
دبیر شورای فنی استان همچنین بر حضور منظم و مؤثر مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی در جلسات شورای فنی تأکید کرد و گفت: تصمیمگیری دقیق درباره مسائل فنی و حقوقی مستلزم حضور افرادی است که از وضعیت پروژهها اطلاع کامل و اختیار لازم برای پاسخگویی و تصمیمگیری داشته باشند.
سهمگین در پایان با تأکید بر رویکرد تخصصی شورای فنی استان اظهار کرد: ارتقای کیفیت اجرای پروژههای عمرانی، پیشگیری از بروز نواقص فنی و کاهش دعاوی حقوقی از مهمترین اولویتهای شورای فنی استان است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
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