به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی در نشست ستاد مدیریت بحران هرمزگان با اشاره به عملکرد مجموعه صنعت آب و برق استان در روزهای بحران، اظهار داشت: در شرایط جنگی، نخستین اولویت وزارت نیرو حفظ پایداری خدمات و تأمین آب و برق مورد نیاز مردم بود و تمامی ظرفیت‌های فنی، اجرایی و عملیاتی برای تحقق این هدف به کار گرفته شد.

اولویت نخست؛ تداوم خدمات به مردم

وزیر نیرو با بیان اینکه خدمت‌رسانی در سخت‌ترین شرایط نیز نباید متوقف شود، گفت: با وجود آسیب‌هایی که به بخشی از شبکه‌ها و تأسیسات زیربنایی برق وارد شد، نیروهای عملیاتی صنعت برق با حضور شبانه‌روزی در مناطق آسیب‌دیده، عملیات تعمیر و بازسازی را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دادند تا کوچک‌ترین اختلالی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

وی افزود: تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت آب و برق موجب شد پایداری شبکه حفظ شود و مردم هرمزگان در طول بحران از خدمات ضروری آب و برق بهره‌مند باشند.

رصد مستمر شبکه‌ها و مدیریت بحران

علی‌آبادی با اشاره به مدیریت مستمر شرایط بحرانی در استان تصریح کرد: مدیران صنعت آب و برق هرمزگان در تمام مدت بحران به‌صورت مداوم وضعیت شبکه‌ها را رصد کردند و با هماهنگی میان بخش‌های مختلف، اقدامات لازم برای حفظ پایداری شبکه و تأمین نیازهای مردم به اجرا درآمد.

وی خاطرنشان کرد: این هماهنگی و آمادگی عملیاتی سبب شد شرایط جنگی نتواند روند ارائه خدمات عمومی را مختل کند و شبکه‌های حیاتی استان با حداقل آسیب به فعالیت خود ادامه دهند.

همدلی، رمز عبور از بحران

وزیر نیرو در ادامه با تأکید بر نقش انسجام ملی در مدیریت بحران‌ها، اظهار داشت: دولت خود را در کنار مردم می‌داند و همراهی، همدلی و اتحاد میان مردم و مسئولان مهم‌ترین سرمایه کشور برای عبور از شرایط دشوار است.

وی ضمن قدردانی از مردم هرمزگان، مدیران، کارکنان صنعت آب و برق و سایر دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همبستگی، روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و خدمت‌رسانی به مردم با قدرت ادامه یابد و آثار خسارت‌های ناشی از جنگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.