مدیرعامل توانیر: کرمانشاه در خط مقدم پایداری صنعت برق قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه که عصر دوشنبه با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، ضمن تقدیر از مدیریت استان در حمایت از صنعت برق، بیان کرد: کرمانشاه همواره در خط مقدم قرار داشته و با وجود فشارها و تهدیدات، مجموعه صنعت برق تلاش کرده چراغ خانه‌های مردم روشن بماند و خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

وی با اشاره به اهمیت استمرار خدمات حیاتی مانند برق، آب، گاز و ارتباطات، افزود: پایداری این خدمات تأثیر مستقیم بر حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه دارد و کوچک‌ترین اختلال در آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای زندگی روزانه مردم ایجاد کند.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه ساماندهی انشعابات غیرمجاز برق یکی از ضرورت‌های اساسی مدیریت مصرف است، گفت: در استان کرمانشاه بیش از ۲۵ هزار انشعاب غیرمجاز وجود دارد و اگر این انشعابات تحت نظارت و مجاز قرار گیرند، بار شبکه کاهش یافته و امکان مدیریت دقیق‌تر مصرف برق فراهم خواهد شد.

اله‌داد با اشاره به ساخت‌وسازهای خارج از محدوده شهری تصریح کرد: واحدهای مسکونی و تجاری فاقد مجوز باید با راهکارهای قانونی کنترل شوند؛ حتی در مواردی که تخریب فوری امکان‌پذیر نیست، می‌توان با استفاده از شمارنده‌های مصرف، فعالیت این واحدها را در چارچوب قانونی قرار داد تا حقوق عمومی حفظ شود.

وی بر ضرورت جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز در محدوده شهری تأکید کرد و گفت: مصرف بی‌ضابطه برق علاوه بر افزایش بار شبکه، به زیرساخت‌ها آسیب می‌رساند و لازم است این موضوع با جدیت دنبال شود.

معاون وزیر نیرو با اشاره به نقش بخش کشاورزی در مصرف برق استان بیان کرد: چاه‌های کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف برق دارند و بخشی از این مصرف خارج از چارچوب قانونی بوده و در صورت عدم کنترل، منابع آب زیرزمینی آسیب دیده و بحران آب و برق تشدید می‌شود.

اله‌داد تصریح کرد: اکنون در سطح کشور حدود ۶ هزار مگاوات بار در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بخشی از آن غیرمجاز است و بی‌توجهی نسبت به این موضوع ممکن است آسیب‌های جدی به منابع آبی و پایداری شبکه برق وارد کند.

مدیرعامل توانیر با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی صنعت برق، گفت: تاب‌آوری شبکه برق کشور، حاصل زحمات شبانه‌روزی همکاران خط مقدم به ویژه سیمبانان و نیروهای عملیاتی است که در شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز به خدمت مشغول هستند.

وی با اشاره به سختی کار نیروهای عملیاتی تصریح کرد: این افراد در ارتفاعات بالا و محیط‌های پرخطر فعالیت دارند و لازم است بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند تا تاب‌آوری شبکه برق حفظ شود.

اله‌داد همچنین بر ضرورت تجهیز مراکز حیاتی و استراتژیک به دیزل‌ژنراتور تأکید کرد و گفت: ایستگاه‌های BTS، پمپ‌بنزین‌ها، نانوایی‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز کلیدی باید به دیزل‌ژنراتور اضطراری مجهز باشند تا در شرایط بحران، خدمات آنها بدون اختلال ارائه شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت بار اولویت‌دار در زمان حادثه خاطرنشان کرد: باید دیسپاچینگ منطقه‌ای با تشخیص دقیق، تأمین برق مراکز حیاتی را در اولویت قرار دهد تا پایداری شبکه سراسری حفظ شود.

معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به برخی تهدیدهای دشمن درباره زیرساخت‌های انرژی کشور، افزود: خسارات احتمالی به تأسیسات و محدودیت‌های تأمین گاز ممکن است بر وضعیت برق نیروگاه‌ها در تابستان و زمستان اثرگذار باشد و بر همین اساس همکاری کامل همه دستگاه‌ها جهت مدیریت مصرف برق ضروری است.