به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری المیادین، آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما در حال بررسی گزارشهای مربوط به حمله شبانه به محل ساخت یک نیروگاه هستهای در ایران هستیم.
در بیانیه صادره از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این خصوص آمده است: این تأسیسات در مراحل اولیه ساخت بوده و در زمان آخرین بازدید آژانس، هیچ ماده هستهای در آن وجود نداشت.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی سپس اضافه کرد: ما در مورد گزارش های منتشر شده از حمله دیروز به یک نیروگاه هستهای با ایران نیز تماس گرفتهایم.
این در حالیست که سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر با انتشار بیانیهای حمله تروریستی رژیم آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هستهای دارخوین را محکوم کرد.
بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در محکومیت حمله تروریستی رژیم آمریکا به سایت نیروگاه هستهای در حال ساخت دارخوین به شرح زیر است:
رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانونشکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بینالمللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین -یکی از نمادهای عزت و خودکفایی علمی ملت ایران- حمله کرد.
این اقدام تروریستی و غیرقابل توجیه که با هدف جلوگیری از مسیر پیشرفت و استقلال ایران اسلامی انجام شد، نه تنها نقض فاحش قوانین بینالمللی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، بلکه حمله مستقیم به دستاوردهای جوانان متخصص و دانشمندان ایرانی بهشمار میرود که با اتکا به دانش بومی و توان داخلی، در حال اجرای یک پروژه ملی هستند.
نظر شما