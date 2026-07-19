خبرگزاری مهر، واحد استانها، حمیدرضا عبدالمنافی_ اعضای شورای اسلامی شهر کرج، امروز پس از ساعتها بررسی، با اجرای آزمایشی طرح استفاده رایگان از حملونقل عمومی برای گروههای هدف موافقت کردند؛ طرحی که اگرچه با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار تدوین شده، اما درباره نحوه اجرا، زیرساختهای هوشمند و شیوه ارزیابی آن دیدگاههای متفاوتی در صحن شورا مطرح شد.
حمایت از اقشار آسیبپذیر از مسیر توسعه خدمات شهری، موضوعی است که در سالهای اخیر بیش از گذشته در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. در همین چارچوب، شورای اسلامی شهر کرج با بررسی لایحه دو فوریتی استفاده رایگان هدفمند از حملونقل عمومی، گام تازهای برای کاهش هزینههای تردد گروههای مشمول برداشت؛ هرچند اعضای شورا تأکید دارند موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق، برخورداری از زیرساختهای مناسب و ارزیابی مستمر نتایج خواهد بود.
این لایحه در دویستوششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج بررسی شد و پس از بحثهای مفصل، اجرای آزمایشی آن به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، گروههایی از جمله افراد توانخواه، زنان سرپرست خانوار، پاکبانان، سربازان و دانشآموزان در صورت فراهم شدن شرایط اجرایی، میتوانند از خدمات حملونقل عمومی به صورت رایگان استفاده کنند.
عدالت در بهرهمندی از خدمات شهری
بخش قابل توجهی از مباحث اعضای شورای شهر کرج به نحوه اجرای این طرح اختصاص داشت. شماری از اعضا معتقد بودند اگر قرار است سیاست رایگانسازی حملونقل عمومی مورد ارزیابی قرار گیرد، نباید تنها به بخشی از شبکه حملونقل محدود شود؛ زیرا در چنین شرایطی امکان بررسی دقیق آثار اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی آن وجود نخواهد داشت.
به اعتقاد منتخبین مردم کرج در پارلمان شهری، اجرای طرح در تمامی خطوط شهری میتواند تصویر واقعبینانهتری از میزان استقبال شهروندان، تغییر الگوی سفرهای درونشهری و تأثیر آن بر کاهش هزینههای خانوار ارائه دهد و زمینه تصمیمگیری دقیقتر برای آینده را فراهم کند.
هوشمندسازی پیشنیاز اجرای موفق
موضوع دیگری که در جریان بررسی لایحه مورد توجه قرار گرفت، وضعیت زیرساختهای هوشمند مدیریت شهری بود. برخی اعضای شورا بر این باور بودند که اجرای هدفمند چنین طرحی بدون دسترسی به بانکهای اطلاعاتی دقیق و سامانههای هوشمند شناسایی، با چالشهای اجرایی روبهرو خواهد شد.
به گفته آنان، تعیین دقیق افراد مشمول، جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و مدیریت صحیح منابع مالی، نیازمند تکمیل زیرساختهایی است که بتواند خدمات را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه هدف قرار دهد.
اجرای آزمایشی برای تصمیمگیری نهایی
در مقابل، گروهی دیگر از اعضای شورا معتقد بودند اجرای آزمایشی بهترین فرصت برای شناسایی نقاط قوت و ضعف این سیاست است. به باور آنان، نتایج اجرای اولیه میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره میزان اثربخشی طرح، نحوه استقبال شهروندان و پیامدهای مالی آن در اختیار مدیریت شهری قرار دهد.
در همین راستا تأکید شد که شاخصهای ارزیابی باید از ابتدا مشخص باشد تا پس از پایان دوره آزمایشی، شورا بتواند بر اساس دادههای واقعی درباره ادامه، اصلاح یا توقف طرح تصمیمگیری کند.
در جریان بررسی لایحه، مدت زمان اجرای آزمایشی نیز یکی از محورهای اختلاف نظر بود. برخی اعضای شورا معتقد بودند دوره زمانی کوتاه نمیتواند مبنای مناسبی برای ارزیابی یک طرح شهری باشد و لازم است آثار آن در بازه زمانی طولانیتر بررسی شود.
به اعتقاد اعضای شورای شهر کرج، تغییر فصل، میزان استفاده شهروندان از ناوگان عمومی، شرایط اقتصادی و الگوی سفرهای شهری از عواملی است که در نتایج پژوهش اثرگذار خواهد بود و بدون در نظر گرفتن این متغیرها، نمیتوان به جمعبندی دقیقی رسید.
مدیریت شهری به دنبال پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف
مهرداد کیانی، شهردار کرج نیز در دفاع از لایحه اعلام کرد هدف اصلی از ارائه این پیشنهاد، ساماندهی وضعیت موجود در حوزه حملونقل عمومی است. به گفته وی، در مقاطعی بخشی از خدمات حملونقل به دلایل مختلف به صورت رایگان ارائه شده و اکنون لازم است این وضعیت در قالب یک چارچوب قانونی و قابل مدیریت ساماندهی شود.
وی همچنین حمایت از اقشار کمبرخوردار، مدیریت بهتر منابع، ایجاد شفافیت در ارائه خدمات و امکان ارزیابی مستمر نتایج را از مهمترین اهداف این لایحه عنوان کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر آن شد.
آغاز اجرا پس از طی مراحل قانونی
در نهایت شورای اسلامی شهر کرج با اجرای آزمایشی لایحه استفاده رایگان هدفمند از حملونقل عمومی موافقت کرد تا این طرح وارد مرحله بعدی فرآیند قانونی شود. با این حال، اجرای مصوبه بلافاصله امکانپذیر نخواهد بود و آغاز عملیاتی شدن آن منوط به تأیید نهایی فرمانداری کرج و ابلاغ رسمی مصوبه به شهرداری است. پس از طی این مرحله، مدیریت شهری میتواند برنامه اجرایی و زمانبندی اجرای آزمایشی طرح را اعلام کند.
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