خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با شب شهادت حضرت رقیه (س)، فضای خراسان جنوبی رنگ و بوی عزا به خود گرفت و نوای روضه و مرثیه در شهرها و روستاهای استان طنین‌انداز شد. عاشقان اهل بیت (ع) با حضور در مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه، امامزادگان و میادین برگزاری اجتماعات مذهبی، یاد و خاطره دختر سه‌ساله حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را گرامی داشتند.

در این آیین‌ها، سخنرانان با بیان گوشه‌هایی از مصائب خاندان پیامبر (ص) پس از واقعه عاشورا، رنج‌های اسارت از کربلا تا کوفه و شام را روایت کردند و مداحان اهل بیت (ع) نیز با مرثیه‌سرایی، دل‌های عزاداران را روانه خرابه‌های شام کردند.

در کنار مراسم عمومی، سنت دیرینه برپایی روضه‌های خانگی نیز در نقاط مختلف خراسان جنوبی جلوه‌ای ویژه داشت. بسیاری از خانواده‌ها با گستردن سفره حضرت رقیه (س)، شمع‌افروزی، قرائت زیارت و مرثیه‌خوانی، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز کردند.

حضرت رقیه (س) که نام‌های شریف رقیه، زینب و فاطمه برای ایشان نقل شده و مادرشان ام‌اسحاق بوده است، در واقعه عاشورا همراه پدر بزرگوارشان امام حسین (ع) حضور داشتند و پس از شهادت آن حضرت، رنج اسارت را در کنار دیگر بازماندگان کربلا تحمل کردند.

این بانوی خردسال پس از انتقال کاروان اسرا به شام، با مشاهده سر مطهر پدر، داغی جانسوز را بر دل کشید و آن‌چنان در فراق امام حسین (ع) گریست که در خرابه‌های شام به شهادت رسید. پیکر مطهر ایشان نیز همان‌جا، در نهایت غربت و مظلومیت، به خاک سپرده شد.

شب شهادت حضرت رقیه (س) هر ساله فرصتی برای تجدید عهد دلدادگان اهل بیت (ع) با آرمان‌های عاشورا و یادآوری مظلومیت خاندان سیدالشهدا (ع) است؛ شبی که امسال نیز مردم خراسان جنوبی با حضور گسترده در محافل عزاداری، ارادت و عشق خود را به ساحت اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند.