بسته های حمایتی از بنگاه های اقتصادی باید از حالت اعلامی خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شرایط دشوار کشور ناشی از تجاوزهای اخیر و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های نظامی، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی، گفت: ملت ایران، به‌ویژه فعالان اقتصادی، اصناف و تولیدکنندگان، در این شرایط سخت نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی مردم ایفا کردند و نگذاشتند خانواده‌ها در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری با مشکل جدی مواجه شوند.

وی با بیان اینکه این حملات ناجوانمردانه از سوی آمریکا، صهیونیسم و کشورهای وابسته به آن‌ها، خسارت‌های سنگینی به کشور وارد کرده است، افزود: شهادت فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و دیگر عزیزان این سرزمین، ضایعه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر برای کشور بود و ملت ایران این مصیبت را با صبر و استقامت پشت سر می‌گذارد.

حسن‌زاده تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال صلح، آرامش و رفاه مردم بوده و همه مسئولان کشور نیز در این مسیر تلاش کرده‌اند تا معیشت مردم به‌ویژه در شرایط بحران، با کمترین آسیب مواجه شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در روزهای سخت، اظهار کرد: با وجود آسیب‌های فراوان به تاسیسات و زیرساخت‌ها، تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کشور با وجود همه محدودیت‌ها، همچنان در میدان حضور داشته‌اند و سهم مهمی در تداوم زندگی عادی مردم ایفا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: در سال‌های پس از انقلاب، تحولات مهمی در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور رقم خورده و امروز نیز باید با همدلی، تلاش مضاعف و حمایت از تولید، مسیر رشد و پایداری اقتصادی را ادامه دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، بر لزوم حمایت عملی از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، تاکید کرد و گفت: اتاق ایران در روزهای بحران، استمرار تولید، حفظ اشتغال و توجه به معیشت خانواده‌های شاغلان را به اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و کمیسیون‌های سراسر کشور توصیه کرده است.

وی افزود: در هیات‌ رئیسه و شورای رؤسای اتاق ایران نیز موضوع ایجاد یک اهرم حمایتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده مطرح شده تا بتوان در کنار واحدهای اقتصادی ایستاد و از تداوم فعالیت آن‌ها حمایت کرد.

حسن‌زاده با اشاره به جلسات متعدد با مسئولان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای رفع کمبودها و جبران آسیب‌های واردشده به بنگاه‌ها، تصریح کرد: هرچند بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در نظر گرفته شد، اما تاکنون اثر ملموس و مشخصی از اجرای آن‌ها در استان‌ها و میان بنگاه‌ها مشاهده نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: بسته‌های حمایتی باید از حالت اعلامی خارج شده و به‌صورت واقعی و عملیاتی به دست بنگاه‌های اقتصادی برسد تا بتواند در شرایط سخت، به حفظ تولید و اشتغال کمک کند. ضمن اینکه بسته‌های حمایتی فعلی با شرایط واقعی تولید همخوانی ندارد و لازم است مسئولان در این زمینه بازنگری جدی داشته باشند.

وی با اشاره به پیشنهاد پرداخت ۲۲ میلیون تومان به بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیرو و ۴۴ میلیون تومان به واحدهای زیر ۵۰ نفر، گفت: این مبالغ در شرایطی که هزینه‌های تولید و دستمزد نیروی کار به‌شدت افزایش یافته، کمک مؤثری برای حفظ اشتغال نیست.

حسن‌زاده افزود: امروز حقوق یک کارگر ساده ماهانه از ۶۰ میلیون تومان هم فراتر می‌رود و در چنین شرایطی، اعلام حمایت‌هایی با این ارقام ناچیز، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی باشد چراکه برخی واحدها برای پرداخت حقوق کارگران خود ناچار شدند سرمایه‌های شخصی‌ خود را به فروش برسانند تا چرخ تولید و اشتغال متوقف نشود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به کمبود پلیمرهای پلاستیکی به‌عنوان یکی از مسایل جدی صنایع کشور اشاره کرد و گفت: این کمبود، که در پی آسیب‌های واردشده به پتروشیمی‌های کشور ایجاد شده، می‌تواند بسیاری از صنایع را با مشکل روبه‌رو کند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای حل این مشکل با کشورهای تأمین‌کننده مواد اولیه وارد مذاکره شده است، اظهار کرد: این کشورها آمادگی دارند مواد مورد نیاز ایران را حتی به‌صورت مدت‌دار تأمین کنند، اما نبود مسیر بانکی و سازوکارهای مالی مناسب از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، مانع استفاده از این فرصت شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر ضرورت تدبیر کارشناسی‌شده در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، به‌ویژه در حوزه مذاکرات، ابراز امیدواری کرد: مسئولان نظام با نگاهی دقیق و کارشناسی، در تمامی مسائل به‌خصوص موضوعات مرتبط با مذاکرات، زمینه را برای ایجاد آرامش خاطر و صلح پایدار در کشور فراهم کنند؛ صلحی که در عین حفظ کامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران، منافع و شرایط کشور نیز به‌طور کامل مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران هرگز آمادگی تسلیم در برابر زورگویی‌های غیرمنطقی و غیرقانونی را ندارد، افزود: در عین حال، باید از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و همکاری کشورهای دیگر بهره گرفت تا شرایطی فراهم شود که بوی باروت و فضای تنش از کشور زدوده شود و ملت ایران در سایه صلح و امنیت، با امید و آرامش بیشتر مسیر زندگی و مسئولیت‌های خود را دنبال کند.