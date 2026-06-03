پروژه آبرسانی ندامتگاه ساری با اعتبار ۲۱۰ میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران در آیین افتتاح پروژه آبرسانی به ندامتگاه ساری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های تأمین آب در مناطق مختلف استان اظهار کرد: تأمین پایدار آب شرب نیازمند اجرای طرح‌های زیربنایی و بلندمدت است و شرکت آب و فاضلاب مازندران این رویکرد را در قالب اجرای مجتمع‌های آبرسانی در سطح استان دنبال می‌کند؛ چرا که معتقدیم رسم ما رسم سقایی است، از خودمان می‌گذریم اما از وظیفه‌مان هرگز.

وی با اشاره به مجتمع آبرسانی خزرآباد به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی شهرستان ساری افزود: این پروژه از سال ۱۳۸۹ با هدف تأمین آب شرب پایدار برای ۱۰۰ روستا آغاز شد و تاکنون بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آن به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل آبفا مازندران تصریح کرد: در قالب این طرح تاکنون ۴۳ کیلومتر خطوط انتقال، ۸۹ کیلومتر شبکه توزیع، ۱۰ باب مخزن ذخیره با حجم مجموع ۴ هزار و ۸۰۰ مترمکعب و ۱۲ واحد ایستگاه پمپاژ و برق‌رسانی اجرا شده که برای تحقق آن بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

برارزاده ادامه داد: تکمیل مجتمع آبرسانی خزرآباد همچنان در دستور کار قرار دارد و برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آن، اجرای دو باب مخزن هزار مترمکعبی، پنج واحد ایستگاه پمپاژ، ۱۵ کیلومتر خطوط انتقال، ۱۸ کیلومتر شبکه توزیع، حفر یک حلقه چاه و سایر تأسیسات جانبی پیش‌بینی شده است که برای اجرای آن‌ها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز خواهد بود.

وی با اشاره به پروژه آبرسانی ندامتگاه ساری گفت: این طرح در امتداد اهداف مجتمع آبرسانی خزرآباد و با همکاری شرکت آب و فاضلاب مازندران، دادگستری استان و اداره‌کل زندان‌های مازندران اجرا شد که در قالب آن ۱۲.۵ کیلومتر خط انتقال آب، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۵ لیتر بر ثانیه و تأسیسات برق‌رسانی مورد نیاز احداث شد.

مدیرعامل آبفا مازندران اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۲۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با بهره‌برداری از این طرح، حدود ۸ هزار نفر از ساکنان بخشی از شهر فرح‌آباد، روستاهای ولی‌آباد و شیرین‌بول، مجتمع شاهین‌خزر و ندامتگاه ساری از مزایای آب شرب پایدار بهره‌مند شده اند.

در ادامه مراسم غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در اجرای این پروژه اظهار کرد: شعار «رسم ما رسم سقایی است، از خودمان می‌گذریم اما از وظیفه‌مان هرگز» به‌خوبی بیانگر روحیه خدمت‌رسانی مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضلاب است و اجرای این طرح نمونه‌ای از تحقق این نگاه جهادی در خدمت به مردم محسوب می‌شود.

او با تقدیر از تلاش‌های شرکت آب و فاضلاب مازندران افزود: اجرای این پروژه نقش مهمی در ارتقای بهداشت، سلامت و کیفیت آب شرب ندامتگاه ساری داشته و اقدامی ارزشمند در توسعه زیرساخت‌های خدمت‌رسانی به شمار می‌رود.

محمدی تأکید کرد: تأمین آب شرب سالم و پایدار از مهم‌ترین الزامات حفظ سلامت و کرامت انسانی است و اجرای این پروژه گامی مؤثر در بهبود شرایط خدمات‌رسانی و ارتقای زیرساخت‌های ندامتگاه ساری محسوب می‌شود.