انتقاد شدید «تیلور گرین» از جنگ طلبی ترامپ در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ماگوری تیلور گرین عضو سابق کنگره آمریکا تاکید کرد: نقش ارتش ما تا حد پلیس تنگه هرمز تنزل پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: چرا که که ترامپ تحت نفوذ میریام ادلیسون و اسرائیل قرار دارد.

گرین همچنین با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: این جنگ برای اسرائیل آغاز شد و اکنون همه چیز به تنگه هرمز و کنترل نفت مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد که پایانی در کار نیست، زیرا بمباران‌ها اکنون شامل تأسیسات برق و آبی در ایران و کویت نیز می‌شود. جان افراد بی‌گناه بی‌شماری بدون برق و به ویژه آب در معرض خطر خواهد بود. نظامیان آمریکایی داوطلبانه خود را فدا نکردند. آنها به دلیل جنگی که ترامپ و دولت، به نمایندگی از یک دولت خارجی یعنی اسرائیل به راه انداخته‌اید، کشته شدند.

لازم به ذکر است رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر تمام توجه خود را صرف باز کردن تنگه هرمز که تا قبل از جنگ افروزی علیه ایران نیز باز بوده، می کند. موضوعی که باعث برانگیخته شدن انتقادات گسترده در داخل آمریکا در سایه جنگ افروزی بی نتیجه ترامپ علیه ایران شده است.