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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

سه مانع اصلی توسعه مردمی نیروگاه‌های تجدیدپذیر

سه مانع اصلی توسعه مردمی نیروگاه‌های تجدیدپذیر

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با تأکید بر مردمی‌سازی تولید پراکنده برق، گفت: آگاهی‌بخشی، تأمین مالی مردم و ارتقای زیرساخت‌های شبکه برق، سه پیش‌نیاز اصلی توسعه سرمایه‌گذاری عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسلم موسوی درچه، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهم‌ترین راهکار توسعه تولید پراکنده برق، مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

وی نخستین مانع این مسیر را نبود آگاهی کافی مردم از فرآیند دریافت مجوز، احداث و بهره‌برداری نیروگاه‌های تجدیدپذیر و منافع اقتصادی آن دانست و گفت: انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال طراحی و اجرای یک کمپین آگاهی‌بخشی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور است.

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران دومین چالش را تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مردمی عنوان کرد و افزود: منابع صندوق توسعه ملی اکنون عمدتاً در اختیار پروژه‌های بزرگ قرار می‌گیرد، در حالی که این منابع باید از طریق سازوکارهایی مانند پلتفرم‌های تأمین مالی و همکاری بانک‌ها در اختیار مردم قرار گیرد تا خانوارها نیز بتوانند در احداث نیروگاه‌های خورشیدی مشارکت کنند.

موسوی درچه سومین چالش را ظرفیت و پایداری شبکه برق کشور دانست و گفت: با افزایش تعداد تولیدکنندگان برق در قالب نیروگاه‌های پراکنده، لازم است زیرساخت‌های شبکه نیز متناسب با این تحول توسعه یابد تا شبکه با ناپایداری مواجه نشود.وی ادامه داد: استفاده از فناوری‌های هوشمندسازی شبکه برق، سامانه‌های مدیریت هوشمند و فناوری اینترنت اشیا (IoT) از جمله راهکارهایی است که می‌تواند ظرفیت جذب منابع تجدیدپذیر پراکنده را افزایش دهد.

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تأکید کرد: با رفع چالش‌های آگاهی‌بخشی، تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های فنی، زمینه برای مشارکت گسترده مردم در تولید برق از منابع تجدیدپذیر فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6893328
علی فروزانفر

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