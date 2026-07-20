به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسلم موسوی درچه، رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، امروز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه دهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین راهکار توسعه تولید پراکنده برق، مردمیسازی سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر است.
وی نخستین مانع این مسیر را نبود آگاهی کافی مردم از فرآیند دریافت مجوز، احداث و بهرهبرداری نیروگاههای تجدیدپذیر و منافع اقتصادی آن دانست و گفت: انجمن انرژیهای تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال طراحی و اجرای یک کمپین آگاهیبخشی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور است.
رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران دومین چالش را تأمین مالی سرمایهگذاریهای مردمی عنوان کرد و افزود: منابع صندوق توسعه ملی اکنون عمدتاً در اختیار پروژههای بزرگ قرار میگیرد، در حالی که این منابع باید از طریق سازوکارهایی مانند پلتفرمهای تأمین مالی و همکاری بانکها در اختیار مردم قرار گیرد تا خانوارها نیز بتوانند در احداث نیروگاههای خورشیدی مشارکت کنند.
موسوی درچه سومین چالش را ظرفیت و پایداری شبکه برق کشور دانست و گفت: با افزایش تعداد تولیدکنندگان برق در قالب نیروگاههای پراکنده، لازم است زیرساختهای شبکه نیز متناسب با این تحول توسعه یابد تا شبکه با ناپایداری مواجه نشود.وی ادامه داد: استفاده از فناوریهای هوشمندسازی شبکه برق، سامانههای مدیریت هوشمند و فناوری اینترنت اشیا (IoT) از جمله راهکارهایی است که میتواند ظرفیت جذب منابع تجدیدپذیر پراکنده را افزایش دهد.
رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران تأکید کرد: با رفع چالشهای آگاهیبخشی، تأمین مالی و توسعه زیرساختهای فنی، زمینه برای مشارکت گسترده مردم در تولید برق از منابع تجدیدپذیر فراهم خواهد شد.
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