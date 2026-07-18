به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه دادستان‌های پیشین و جدید شهرستان سنقروکلیایی با حضور معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، فرماندار، مسئولان قضایی، اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران شهرستان بعد از ظهر شنبه برگزار شد.

در این مراسم از خدمات حامد صادقی، دادستان پیشین شهرستان سنقروکلیایی، تجلیل و محمد مرادی به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در این مراسم با تأکید بر جایگاه دادستان در تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی، اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت‌های دادستانی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به‌طور کامل تبیین شده و دادستان‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، علمی و هدفمند، اجرای این مأموریت‌ها را با جدیت دنبال کنند.

کرمی‌پور با بیان اینکه تحقق اهدافی همچون حفظ حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی از مهم‌ترین وظایف دادستانی است، افزود: دستیابی به این اهداف بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، اعضای شورای تأمین و سایر نهادهای مسئول امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای شاخص‌های سند تحول قضایی به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای اعتماد عمومی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای صحیح این برنامه‌ها است و این موفقیت‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه بر ضرورت تعامل مستمر دادستان با ائمه جمعه، فرمانداری، شورای تأمین و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دادگستری به تنهایی قادر به تحقق اهداف پیش‌بینی شده نیست و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری همه نهادهای مسئول است.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، کودکان کار و زنان و کودکان بی‌سرپرست، اظهار کرد: مقابله با این آسیب‌ها نیازمند برنامه‌ریزی تخصصی، اقدام مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی است و تجربه موفق جمع‌آوری معتادان متجاهر در کرمانشاه نشان داد که اقدامات هماهنگ می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جرائم و ارتقای امنیت اجتماعی داشته باشد.

کرمی‌پور در ادامه با قدردانی از خدمات حامد صادقی، دادستان پیشین شهرستان سنقروکلیایی، وی را مدیری متعهد، پرتلاش و اخلاق‌مدار توصیف کرد و گفت: صادقی در مقاطع حساس، از جمله حوادث امنیتی و شرایط ویژه، با حضور میدانی و مدیریت شبانه‌روزی، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد دادسرای شهرستان ایفا کرد.

وی همچنین برای محمد مرادی، دادستان جدید شهرستان سنقروکلیایی، آرزوی موفقیت کرد و افزود: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی منسجم، روند خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه با شتاب بیشتری دنبال شود.