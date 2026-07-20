خودروهای مشمول مالیات+ نرخ و نحوه محاسبه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مالیات خودروهای لوکس یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر برای مالکان خودروهای گران قیمت اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مالیات فقط مخصوص خودروهای خاص خارجی نیست و معیار اصلی آن، ارزش روز خودرو است. یعنی اگر قیمت روز یک خودرو از سقف تعیین شده در قانون بالاتر باشد، مالک باید مالیات سالانه آن را پرداخت کند.

در سال ۱۴۰۵، طبق قانون بودجه، خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی که ارزش روز آن ها بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خودرو لوکس می شوند. نرخ این مالیات یک درصد از مبلغ مازاد بر ۷.۵ میلیارد تومان است، نه یک درصد از کل ارزش خودرو.

چه خودروهایی مشمول مالیات می شوند؟

برای تشخیص خودروهای مشمول مالیات، چند معیار اصلی وجود دارد:

خودرو باید سواری یا وانت دوکابین باشد

خودرو باید دارای پلاک شخصی باشد

مالک می تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیردولتی باشد

ارزش روز خودرو باید بیشتر از سقف تعیین شده در قانون باشد

ملاک محاسبه، قیمت روز تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی است، نه صرفا قیمت آگهی یا توافقی بازار

بر همین اساس، در سال ۱۴۰۵ خودروهایی با ارزش روز بیش از ۷.۵ میلیارد تومان در گروه خودروهای مشمول مالیات قرار می گیرند. فقط مبلغ بالاتر از این سقف مشمول مالیات می شود و کل قیمت خودرو مبنای محاسبه قرار نمی گیرد.

خیلی از خودروهایی که امروز نزدیک یا بالاتر از این سقف قیمتی قرار می گیرند، در اصل خودروهای وارداتی صفر کیلومتر هستند. به همین دلیل قبل از هر خریدی، بررسی دقیق مشخصات و شرایط فروش نمایندگی رسمی اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، بهمن موتور یکی از مراجعی است که می توان برای استعلام قیمت روز و شرایط فروش خودروهای وارداتی به آن مراجعه کرد.

نرخ و نحوه محاسبه مالیات خودروهای لوکس

نرخ مالیات خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۵ برابر با یک درصد از مازاد ارزش خودرو نسبت به ۷.۵ میلیارد تومان است. بنابراین فرمول محاسبه به شکل زیر است:

مالیات خودرو لوکس = یک درصد × ارزش مازاد خودرو نسبت به ۷.۵ میلیارد تومان

به زبان ساده، ابتدا ۷.۵ میلیارد تومان از ارزش روز خودرو کم می شود. سپس یک درصد از مبلغ باقی مانده به عنوان مالیات سالانه محاسبه می شود.

قوانین پرداخت مالیات خودرو لوکس

قوانین پرداخت مالیات خودروهای لوکس به این صورت است که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالک خودروهای سواری و وانت دوکابین با پلاک شخصی هستند، در صورت مشمول شدن، باید مالیات خودرو را پرداخت کنند. مبنای محاسبه این مالیات، ارزش روز خودرو است و نرخ آن ۱ درصد از مبلغ مازاد بر سقف قانونی تعیین شده خواهد بود.

مسئول پرداخت این مالیات، مالک خودرو است. در صورت پرداخت نکردن، برای مالک بدهی مالیاتی ایجاد می شود و ممکن است در فرایند نقل و انتقال خودرو با محدودیت مواجه شود. همچنین اگر مالک نسبت به مبلغ مالیات تعیین شده اعتراضی داشته باشد، می تواند از طریق سامانه مالیاتی اعتراض خود را ثبت و پیگیری کند.

نحوه استعلام مالیات خودروهای لوکس

برای اطلاع از مالیات خودرو لوکس، مالک باید از مسیرهای رسمی استعلام بگیرد. مهم ترین مرجع برای بررسی بدهی مالیاتی، درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی است. در این سامانه امکان مشاهده بدهی، پیگیری وضعیت مالیاتی و ثبت اعتراض وجود دارد. در برخی راهنماهای بازار خودرو نیز به سامانه my.tax.gov.ir به عنوان مسیر ثبت اعتراض و پیگیری مالیات خودرو اشاره شده است.

ورود به سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی

احراز هویت مالک

مراجعه به بخش بدهی ها یا مالیات دارایی

بررسی مالیات اعلام شده برای خودرو

پرداخت یا ثبت اعتراض در صورت وجود مغایرت

اعتراض به مالیات خودرو لوکس

گاهی ممکن است مالک تصور کند ارزش گذاری خودرو بیش از قیمت واقعی انجام شده است. در چنین شرایطی، امکان اعتراض به مالیات محاسبه شده وجود دارد. اعتراض معمولا زمانی مطرح می شود که خودرو تصادفی باشد، افت قیمت شدید داشته باشد، مدل یا تیپ خودرو اشتباه ثبت شده باشد یا مالک نسبت به ارزش روز تعیین شده اختلاف نظر داشته باشد.

برای اعتراض بهتر است مدارک زیر آماده شود:

سند مالکیت خودرو

اطلاعات دقیق مدل، سال ساخت و تیپ خودرو

مدارک مربوط به افت قیمت یا تصادف در صورت وجود

گزارش کارشناسی معتبر در صورت نیاز

مستندات پرداخت یا بدهی مالیاتی

لیست خودروهای مشمول مالیات

لیست قطعی خودروهای مشمول مالیات هر سال بر اساس ارزش روز خودرو مشخص می شود. بنابراین نمی توان فقط با نام برند درباره مشمول بودن یا نبودن خودرو نظر قطعی داد. معیار نهایی، عبور ارزش روز خودرو از سقف تعیین شده است.

با این حال، برخی گروه های خودرویی بیشتر در معرض قرار گرفتن در لیست خودروهای مشمول مالیات هستند:

خودروهای مشمول مالیات لوکس معمولا در دسته خودروهای گران قیمت و با ارزش بالا قرار می گیرند. از جمله این خودروها می توان به شاسی بلندهای لوکس وارداتی مانند تویوتا لندکروزر، لکسوس LX و رنجروور اشاره کرد که به دلیل ارزش بالای بازار، در بسیاری از موارد مشمول این مالیات می شوند.

در بخش سدان های لوکس نیز خودروهایی مانند مرسدس بنز S کلاس، BMW سری ۷ و مازراتی گیبلی قرار دارند. همچنین خودروهای اسپرت و کوپه لوکس مانند پورشه ۹۱۱، پورشه پانامرا و مرسدس AMG GT، کراس اوورهای لوکس گران قیمت مانند BMW X۷، مرسدس GLE و لکسوس RX و خودروهای وارداتی خاص از جمله پورشه کاین، رنجروور اسپرت و لکسوس LS نیز در صورت عبور ارزش روز آنها از سقف قانونی، مشمول مالیات خودروهای لوکس خواهند بود.

در برخی راهنما های منتشر شده در بازار، نمونه هایی از برندهایی مانند مرسدس بنز، BMW، لکسوس، پورشه، مازراتی، رنجروور و چند برند وارداتی دیگر به عنوان خودروهایی که در صورت عبور از سقف قانونی می توانند مشمول مالیات شوند ذکر شده اند. با این حال، لیست نهایی همیشه باید با ارزش روز و اعلام سازمان امور مالیاتی تطبیق داده شود. اگر می خواهید همین حالا چند مدل از این گروه ها را کنار هم ببینید و قیمت ها را با هم مقایسه کنید، شهر اتومبیل گودرزی نقطه شروع خوبی برای این مرور است.

نکات مهم قبل از خرید خودروهای مشمول مالیات

ارزش روز خودرو را فقط از روی آگهی های فروش تخمین نزنید

درباره بدهی مالیاتی خودرو از فروشنده شفافیت بخواهید

قبل از انتقال سند، وضعیت مالیات و عوارض خودرو را بررسی کنید

هزینه مالیات سالانه را در بودجه خرید لحاظ کنید

اگر خودرو کارکرده است، وضعیت تصادف، افت قیمت و اصالت مدارک را بررسی کنید

در قرارداد مشخص کنید بدهی های قبلی خودرو بر عهده چه کسی است

جمع بندی

مالیات خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۵ شامل خودروهای سواری و وانت دوکابین پلاک شخصی می شود که ارزش روز آن ها بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد. نرخ این مالیات یک درصد از مبلغ مازاد بر این سقف است و کل ارزش خودرو مشمول مالیات نمی شود.

برای محاسبه کافی است ۷.۵ میلیارد تومان را از ارزش روز خودرو کم کنید و یک درصد مبلغ باقی مانده را به عنوان مالیات سالانه در نظر بگیرید. با توجه به اینکه ارزش خودروها در بازار ایران نوسان زیادی دارد، مالکان و خریداران خودروهای گران قیمت بهتر است پیش از خرید، فروش یا انتقال سند، وضعیت مالیاتی خودرو را به صورت دقیق بررسی کنند.

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