خبرگزاری مهر- یادداشت مهمان، امین صبحی فعال رسانه؛ شناخت مرز میان «خادم» و «خائن» در فضاهای غبارآلود سیاسی، همواره یکی از دشوارترین آزمونهای هر نظام سیاسی بوده است. در دورههایی که ظاهر افراد، طنین شعارها و حجم ادعاهایشان معیار قضاوت قرار میگیرد، حقیقت اغلب در پس درهای بسته و لایههای پنهان از چشمها دور میماند اما گاهی یک اثر هنری، فراتر از کارکرد معمول خود، بهانهای برای بازخوانی همین واقعیتها میشود. از همین منظر، رفع توقیف فیلم «لباس شخصی» پس از سالها انتظار، دیگر صرفا یک خبر سینمایی نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازاندیشی درباره یکی از مهمترین چالشهای امنیتی و سیاسی هر جامعه؛ چالشی که تشخیص مرز میان «خادم» و «خائن» را در دل ساختارها به آزمون میگذارد.
فیلم «لباس شخصی» محصول سازمان هنری رسانهای اوج به کارگردانی امیرعباس ربیعی، در ظاهر روایتی از پرونده حزب توده در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ است، اما اهمیت آن به بازخوانی یک مقطع تاریخی محدود نمیشود. این فیلم بیش از آنکه درباره گذشته باشد، آینهای در برابر امروز ماست؛ آینهای که یادآوری میکند خطرناکترین ضربهها همیشه از سوی دشمنان آشکار وارد نمیشود، بلکه گاه از دل همان حلقههایی صورت میگیرد که در ظاهر بخشی از ساختارند، اما در عمل با تغییر محاسبات، بر روند تصمیمگیری اثر میگذارند؛ از این رو در این یادداشت فارغ از ابعاد فنی، ویژگیهای سینمایی، ساختار فرمی یا حتی چندوچون مستندات تاریخی اثر، تمرکز اصلی ما روی «مسئله» و جوهر بنیادین فیلم است؛ پدیده پیچیده نفوذ و جریان نفوذی.
دشمن روبهرو یا خنجر پشت سر؟
روایت فیلم بر محور شخصیت «یاسر» شکل میگیرد؛ مأمور جوان، تیزبین و باانگیزه اطلاعاتی که برخلاف بسیاری از همکاران و حتی برخی مافوقهایش، نگاهش تنها معطوف به درگیریهای خیابانی و ترورهای کور منافقین نیست، بلکه لایههای پنهانتری از تهدید را دنبال میکند. او به این نتیجه رسیده است که خطر اصلی، نه در بیرون از ساختار، بلکه گاه در دل همان مجموعههایی شکل میگیرد که بیش از همه از وفاداری و انقلابیگری صحبت میکنند. افرادی که ظاهری موجه و متشرع دارند، پیشانیشان جای مهر دارد و پرشورتر از دیگران از نظام دفاع میکنند، اما در عمل، پایههای همان ساختاری را سست میکنند که مدعی پاسداری از آن هستند.
این مضمون، بازتابی از واقعیتی است که تاریخ بارها آن را پیش چشم ما گذاشته و امروز نیز مصادیق عینی آن به وضوح قابل لمس است؛ اینکه خطرناکترین ضربهها، همیشه از سوی مخالفان آشکار وارد نشدهاند، بلکه گاه کسانی بیشترین آسیب را زدهاند که در ظاهر، خود را وفادارتر، متدینتر و انقلابیتر از دیگران نشان دادهاند. این اثر با پیش کشیدن این پنجره تاریخی، مخاطب را با این پرسش روبهرو میکند که مرز میان وفاداری و تزویر، دقیقاً از کجا آغاز میشود.
در چنین فضایی، عنصر نفوذی نه با ظاهری متفاوت وارد میدان میشود و نه نشانی از بیگانگی بر پیشانی دارد. او در دل ساختار جا باز میکند، مواضعی تندتر از دیگران میگیرد و آنچنان خود را همسو با جریان رسمی نشان میدهد که کمتر کسی به او ظنین میشود. از همین منظر، نام فیلم «لباس شخصی» نیز صرفاً یک عنوان نیست؛ استعارهای از همین چهرههای بینشانی است که پشت نقاب وفاداری پنهان میشوند و با ارائه آدرسهای غلط و منحرف کردن مسیر تشخیص، نگاهها را از کانون اصلی تهدید دور میکنند.
از حذف نخبگان تا حاکمیت ناتوانها
هسته اصلی روایت «لباس شخصی» را باید در نمایش پدیدهای دانست که از آن میتوان با عنوان «نفوذ محاسباتی» یاد کرد. فیلم نشان میدهد که خطرناکترین شکل نفوذ، الزاما سرقت اسناد محرمانه یا انجام یک عملیات تروریستی نیست؛ بلکه آنجاست که فرد یا جریانی، آرام و بیصدا، بر محاسبات تصمیمگیران اثر میگذارد و جهت نگاه و تصمیمهای آنها را تغییر میدهد.
پیامد چنین فرآیندی، تنها یک اشتباه مدیریتی ساده نیست؛ بلکه بهتدریج شایستهسالاری را تضعیف و میدان را برای کسانی باز میکند که بیش از تخصص و کارآمدی، به واسطه روابط، تملق یا همسویی ظاهری با جریان غالب پیش میروند. در چنین فضایی، نیروهای متخصص، دلسوز و توانمند با پروندهسازی، تخریب یا حذف از چرخه تصمیمسازی کنار گذاشته میشوند و جای خود را به مدیرانی میدهند که توان اداره مسئولیتهای بزرگ را ندارند. نتیجه چنین جابهجاییای، فرسایش تدریجی نظام تصمیمگیری است؛ وضعیتی که در آن، خطاها دیگر محصول یک تصمیم اشتباه اتفاقی نیستند، بلکه به بخشی از سازوکار اداره امور تبدیل میشوند. در چنین شرایطی، ممکن است مسئولان با نیت خدمت تصمیم بگیرند، اما برآیند تصمیمهایشان، همان مسیری را پیش ببرد که طراحان نفوذ دنبال میکنند. شاید به همین دلیل است که «لباس شخصی» بیش از آنکه درباره یک پرونده تاریخی باشد، هشداری درباره سازوکاری است که اگر بهموقع شناخته نشود، میتواند در هر دورهای خود را با چهرهای تازه بازتولید کند و سرمایههای فکری، رسانهای و مدیریتی کشور را به مسلخ مصلحتسنجیهای کاذب ببرد.
تنهایی دیدهبانهای تیزبین
شخصیت «یاسر» در فیلم، به دلیل اصرار بر پیگیری شبکه نفوذ، نه از سوی دشمن، بلکه در دل همان ساختاری که برای صیانت از آن تلاش میکند، با بیاعتمادی و مقاومت روبهرو میشود. برچسب تندروی، توهم و خروج از چارچوب، هزینهای است که او برای پافشاری بر تشخیص خود میپردازد. همین ویژگی، روایت فیلم را از یک داستان تاریخی فراتر میبرد و آن را به بازخوانی یکی از چالشهای همیشگی نظامهای اداری و تصمیمگیری تبدیل میکند؛ جایی که گاه هشدارهای متفاوت، پیش از آنکه شنیده شوند، نادیده گرفته میشوند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از مخاطبان، «یاسر» را تنها یک شخصیت سینمایی نمیبینند، بلکه او را یادآور کارشناسان و دلسوزانی میدانند که اصرار بر بیان واقعیت، برایشان هزینهساز شده است.
شاید از همین منظر بتوان به سالهای طولانی توقیف «لباس شخصی» نیز نگاه کرد. فیلمی که قرار بود درباره مخاطرات نفوذ و دشواری تشخیص آن هشدار دهد، خود سالها از رسیدن به مخاطب بازماند. همین تأخیر، ناخواسته به بخشی از روایت این اثر تبدیل شد؛ روایتی که نشان میدهد گاهی مواجهه با یک هشدار، دشوارتر از نادیده گرفتن آن است.
در نبردهای اطلاعاتی و مدیریتی، همیشه بزرگترین آسیبها از جایی آغاز نمیشوند که دشمن حمله میکند؛ بلکه از آنجا آغاز میشوند که هشدارهای دیدهبانهای تیزبین، قربانی محافظهکاری، مصلحتسنجی یا بیاعتنایی در سطوح تصمیمگیری میشوند. آنچه «لباس شخصی» پیش روی مخاطب میگذارد، صرفا روایت یک پرونده تاریخی نیست؛ هشداری است درباره بهایی که هر ساختار، در برابر نادیده گرفتن صداهای دلسوز و هشداردهنده میپردازد.
هشدار برای امروز «لباس شخصی» صرفاً روایتی از یک پرونده تاریخی نیست؛ هشداری است برای امروز مدیران، ناظران و سیاستگذاران. فیلم یادآوری میکند که برای ریشهیابی چالشها، بنبستها و تصمیمهای خسارتبار، همیشه نباید نگاه را به بیرون از مرزها دوخت. گاهی لازم است آنچه در درون ساختارها میگذرد، با دقت و حساسیت بیشتری دیده شود؛ جایی که تشخیص مرز میان وفاداری و تزویر، بیش از هر چیز به هوشیاری و قدرت تشخیص نیاز دارد. بزرگترین نقطه قوت «لباس شخصی» آن است که مخاطب را به قضاوت بر اساس ظاهر دعوت نمیکند. فیلم نشان میدهد خطر، همیشه با چهرهای متفاوت از راه نمیرسد؛ گاه پشت همان شعارهایی پنهان میشود که بیش از همه رنگ وفاداری دارند. در چنین وضعیتی، مسیر تصمیمگیری بهتدریج از منافع واقعی جامعه فاصله میگیرد و منافع کلان یک ملت، قربانی خودخواهیها، منافع باندی یا محاسباتی میشود که از بیرون دیکتهشده است.
شاید مهمترین پیام فیلم را بتوان در یک جمله خلاصه کرد: در روزگار پیچیده امروز، بیش از آنکه به ظاهر افراد اعتماد کنیم، باید برآیند رفتارها، تصمیمها و پیامدهای آنها را معیار قضاوت قرار دهیم. از همین رو، یکی از ماندگارترین دیالوگهای فیلم، تنها یک جمله سینمایی نیست؛ هشداری است که تا پایان در ذهن مخاطب باقی میماند: «از کجا معلوم خود شما جاسوس نباشید؟»
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