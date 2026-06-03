«پرونده ترور» با الهام از زندگی شهید صادق اشتاد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «پرونده ترور»، اثری داستانی که با الهام از زندگی استاد شهید صادق اشتاد، به روایت تردیدها و کشمکشهای درونی یک مأمور نفوذی میپردازد.
در این رمان، شخصیت اصلی داستان با نام «برزو» مأموریتی برای حذف یکی از هممحلهایهای خود بر عهده دارد؛ مأموریتی که در ظاهر ساده به نظر میرسد، اما با شنیدن نام و صدای «صادق اشتاد» در فضای محله، دچار تزلزل و تردید میشود.
«پرونده ترور» تلاش کرده مفهوم نفوذ و تقابل میان وظیفه و وجدان را نه در میدانهای نبرد، بلکه در لایههای درونی شخصیتها روایت کند. فضای داستان در میان کوچههای قدیمی، بوی خاک و گلاب و حالوهوای مذهبی شکل میگیرد و مخاطب را با انتخابهایی مواجه میکند که سرنوشت آدمها را تغییر میدهد.
این اثر با نگاهی داستانی به روابط انسانی، دوستیها و مرز میان وفاداری و خیانت پرداخته و روایتگر مسیری است که شخصیت اصلی در آن با سقوط تدریجی و امکان دوباره برخاستن روبهرو میشود.
رمان «پرونده ترور» با حمایت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران تولید شده و از تازهترین آثار نشر نشان به شمار میرود.
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