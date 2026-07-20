به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان در گزارش روزانه خود اعلام کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده تا صبح دوشنبه ۲۹ تیرماه، حداقل دمای پارک ملی گلستان به ۲۳.۴ درجه سانتی‌گراد رسید.

بر اساس این گزارش، علی‌آباد با ثبت حداقل دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان استان و آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۳۶.۸ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه گلستان در شبانه‌روز گذشته بوده است.

همچنین حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود دمای این شهر در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سانتی‌گراد برسد.

بر پایه این گزارش، حداقل دمای سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان نیز شامل اینچه‌برون ۲۷.۶، بندرگز ۲۷، بندرترکمن ۲۷.۹، گنبدکاووس ۲۷.۶، مراوه‌تپه ۲۵.۴، مینودشت ۲۶.۷، هاشم‌آباد ۲۶.۴، کردکوی ۲۶.۴، کلاله ۲۶.۲ و کارکنده ۲۶.۱ درجه سانتی‌گراد بوده است.

مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی گلستان از شهروندان خواست با توجه به تداوم هوای نسبتاً گرم در برخی مناطق استان، توصیه‌های لازم برای مدیریت مصرف آب و برق و همچنین پرهیز از حضور غیرضروری در فضای باز طی ساعات گرم روز را مدنظر قرار دهند.