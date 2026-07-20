به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از برگزاری یادواره «قائد شهید امت» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در جوار بقعه متبرکه امامزاده هاجر خاتون(س) سنندج خبر داد و اظهار کرد: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم ولایتمدار استان کردستان آغاز شده و طی امشب و فردا شب نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این آیین معنوی با هدف پاسداشت مقام «قائد شهید امت» و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و برنامه‌های آن از ساعت ۱۷:۳۰ با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید توسط قاریان برجسته استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان با اشاره به بخش‌های مختلف این یادواره بیان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌یمین، استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسائل دینی، در این مراسم به تبیین ابعاد شخصیتی و رهنمودهای «قائد شهید امت» می‌پردازد.

کاروند ادامه داد: همچنین حاج مهدی اسدی، حاج یزدان ناصری و حاج جلیل محمدی از مداحان اهل بیت(ع) در این مراسم به مداحی خواهند پرداخت و فضای این محفل معنوی را با نوای عرفانی و حماسی خود همراه خواهند کرد.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت و بصیرت‌افزایی در شرایط کنونی گفت: شهادت «قائد شهید امت» نه تنها خللی در اراده ملت برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی ایجاد نکرده، بلکه بر عزم و ایستادگی امت اسلامی در برابر دشمنان افزوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان خاطرنشان کرد: دشمنان با استفاده از هجمه‌های تفرقه‌افکنانه و جنگ نرم درصدد ایجاد شکاف در جامعه اسلامی هستند و در این شرایط، برگزاری یادواره‌هایی از این دست در جوار بقاع متبرکه می‌تواند زمینه‌ساز روشنگری، افزایش بصیرت عمومی و تقویت وحدت میان اقشار مختلف جامعه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت بقاع متبرکه در تقویت همبستگی اجتماعی افزود: بقاع متبرکه به عنوان کانون‌های معنویت و همبستگی می‌توانند در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تحکیم انسجام ملی نقش مؤثری ایفا کرده و فرهنگ مقاومت را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

حجت‌الاسلام کاروند در پایان از عموم مردم استان کردستان به‌ویژه شهروندان سنندجی برای حضور در این آیین دعوت کرد و گفت: حضور پرشور مردم می‌تواند به برگزاری باشکوه‌تر این یادواره کمک کرده و زمینه‌ساز تحکیم وحدت و بصیرت در جامعه و تداوم مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.