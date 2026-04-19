به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان با اشاره به نام‌گذاری این ایام به عنوان «دهه کرامت» اظهار کرد: این دهه فرصت مغتنمی برای تکریم امامزادگان و ترویج فرهنگ زیارت در جامعه است؛ چراکه بقاع متبرکه هر یک به عنوان قطب‌های فرهنگی و پایگاه‌های معنوی نقش مهمی در ایجاد آرامش روحی و اجتماعی مردم ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه امامزادگان امروز به عنوان مراکز اثرگذار فرهنگی در کشور شناخته می‌شوند، افزود: این اماکن مقدس می‌توانند در تقویت روحیه مقاومت، افزایش ایمان به پیروزی اسلام و تحکیم وحدت میان مسلمانان نقش‌آفرینی کنند.

کاروند همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام تصریح کرد: اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه از جمله غبارروبی و عطرافشانی اماکن مقدس از امروز در سطح استان کردستان آغاز شده و تا پایان دهه کرامت ادامه خواهد داشت.