  1. استانها
  2. کردستان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

آغاز ویژه‌برنامه‌های دهه کرامت در بقاع متبرکه کردستان

سنندج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از آغاز اجرای برنامه‌های دهه کرامت در بقاع متبرکه این استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها همزمان با ایام ولادت حضرت معصومه (س) در استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان با اشاره به نام‌گذاری این ایام به عنوان «دهه کرامت» اظهار کرد: این دهه فرصت مغتنمی برای تکریم امامزادگان و ترویج فرهنگ زیارت در جامعه است؛ چراکه بقاع متبرکه هر یک به عنوان قطب‌های فرهنگی و پایگاه‌های معنوی نقش مهمی در ایجاد آرامش روحی و اجتماعی مردم ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه امامزادگان امروز به عنوان مراکز اثرگذار فرهنگی در کشور شناخته می‌شوند، افزود: این اماکن مقدس می‌توانند در تقویت روحیه مقاومت، افزایش ایمان به پیروزی اسلام و تحکیم وحدت میان مسلمانان نقش‌آفرینی کنند.

کاروند همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام تصریح کرد: اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در بقاع متبرکه از جمله غبارروبی و عطرافشانی اماکن مقدس از امروز در سطح استان کردستان آغاز شده و تا پایان دهه کرامت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6804989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها