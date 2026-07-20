فوت کودک۱۰ساله درکانال آب روستای دشتی؛تصادف فلاورجان۴ کشته و زخمی داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر دو حادثه ناگوار در حوزه استحفاظی شهرستان‌های اصفهان و فلاورجان به مرکز اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد که بلافاصله تیم‌های امدادی برای امدادرسانی به محل‌های حادثه اعزام شدند.

جان باختن کودک ۱۰ ساله در کانال آب

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اولین حادثه گفت: در ساعت ۱۷:۱۹ دقیقه، حادثه غرق‌شدگی در کانال آب واقع در مسیر روستای دشتی به سمت کبوترآباد به مرکز اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد، اما متأسفانه علیرغم تلاش‌ها، این حادثه منجر به فوت یک کودک پسر ۱۰ ساله شد.

تصادف زنجیره‌ای در فلاورجان با یک فوتی

عابدی در ادامه با تشریح حادثه دوم که در شهرستان فلاورجان رخ داد، بیان داشت: در ساعت ۱۸:۱۸ دقیقه، گزارش یک تصادف ترافیکی میان سه دستگاه خودرو شامل دو دستگاه پراید و یک دستگاه سمند در روستای هویه دریافت شد.

وی افزود: دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه رانندگی، سه مرد دچار مصدومیت شدند که پس از اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شدند، همچنین متأسفانه در این حادثه، یک مرد ۲۹ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با ابراز تأسف از وقوع این حوادث، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در نزدیکی کانال‌های آب و همچنین رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست مراقبت بیشتری از فرزندان خود در محیط‌های پرخطر داشته باشند تا شاهد بروز چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.