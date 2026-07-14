انصارالله: «طوفان الأقصی» را تا نابودی اسرائیل ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، به مناسبت دومین سالگرد شهادت «محمد الضیف»، فرمانده کل گردان‌های عزالدین القسام، بر تداوم حمایت این جنبش از ملت فلسطین و مقاومت آن تأکید کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری شهاب، محمد الضیف را فرمانده‌ای برجسته توصیف کرد که نقش مهمی در تقویت توان نظامی مقاومت فلسطین و تثبیت معادلات بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایفا کرده است.

الاسد با بیان اینکه نیروهای مسلح یمن به آرمان‌های فرماندهان شهید مقاومت در فلسطین و لبنان پایبند هستند، اظهار داشت حمایت از مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان آن تا زمان توقف جنگ، رفع محاصره نوار غزه و احقاق حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با ستایش از «ایستادگی اسطوره‌ای» مقاومت فلسطین در جنگ غزه خواند، تأکید کرد: اراده‌ای که عملیات «طوفان الاقصی» را رقم زد، توان ادامه مسیر تا پایان اشغالگری و بازپس‌گیری حقوق فلسطینیان را دارد.

انصارالله یمن از آغاز جنگ غزه، با انجام حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف اسرائیلی و نیز اعمال محدودیت بر تردد کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ، دریای عرب و اقیانوس هند، حمایت خود از مقاومت فلسطین را اعلام کرده است.