قیمت بنزین در آمریکا باز هم افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های شرکت ردیابی سوخت گس‌بادی (GasBuddy) نشان داد که به‌دلیل جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به دنبال آن تداوم اختلال در بخش قابل‌توجهی از عرضه نفت جهان از تنگه هرمز، میانگین قیمت بنزین در آمریکا با نزدیک شدن به فصل سفرهای تابستانی روز سه‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) برای نخستین بار از ژوئیه ۲۰۲۲ از ۴ دلار و ۵۰ سنت برای هر گالن فراتر رفت.

با نزدیک شدن به روز یادبود در آمریکا و اوج فصل سفرهای تابستانی، افزایش قیمت بنزین در این کشور خطر سیاسی بزرگ برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور، و حزب جمهوری‌خواه ایجاد می‌کند که برای انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر آماده می‌شوند.

به گفته تحلیلگران، بدون کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، احتمال می‌رود قیمت سوخت خودرو در آمریکا از سطوح بی‌سابقه پیشین هم فراتر رود.

داده‌های گس‌بادی نشان داد که میانگین قیمت بنزین تا ساعت ۵ و ۲۰ بامداد روز سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا به ۴ دلار و ۵۲ سنت به ازای هر گالن رسید. قیمت بنزین اواخر ماه مارس از مرز ۴ دلار برای هر گالن فراتر رفت، سطحی که آخرین بار در اوت ۲۰۲۲ پس از آغاز درگیری‌های روسیه و اوکراین مشاهده شده بود.

بر اساس داده‌های گس‌بادی، میانگین قیمت بنزین در کالیفرنیا با ۶ دلار و ۱۴ سنت برای هر گالن بیشترین قیمت در این کشور بود.

قیمت بنزین همراه با رشد قیمت نفت خام به‌دلیل نگرانی از اختلال بلندمدت در عرضه نفت تولیدکنندگان خلیج فارس افزایش یافته است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ۵۸ درصد افزایش داشته است.

پاتریک دی‌هان، تحلیلگر شرکت گس‌بادی، گفت: اختلال تردد از تنگه هرمز همچنان قیمت نفت و بنزین را به‌آرامی افزایش می‌دهد، اما مشکلات موجود در حوزه پالایش نفت خام هم بخشی از این رشد قیمت‌ها را تشدید کرده است.

هفته گذشته، قطع برق در پالایشگاه نفت شرکت بی‌پی در شهر وایتینگ در ایالت ایندیانا، با ظرفیت ۴۴۰ هزار بشکه در روز، سبب توقف فعالیت یکی از واحدهای پالایش آن شد که بنا بر اعلام این شرکت، عملیات این واحد از سر گرفته شده است.

دی‌هان گفت: با تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز، پیش‌بینی می‌کنم که قیمت بنزین تابستان امسال همچنان به بیش از ۴ دلار و ۵۰ سنت برای هر گالن باشد.

پیش از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در تاریخ ۲۸ فوریه (نهم اسفند، ۱۴۰۴)، حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت جهان از تنگه هرمز صورت می‌گرفت.

در همین حال، بانک مورگان استنلی اعلام کرد که ذخیره‌سازی‌های بنزین آمریکا سریع‌تر از الگوی فصلی معمول در حال کاهش است.

پیش‌بینی اولیه این بانک آمریکایی نشان داد که ذخیره‌سازی بنزین این کشور تا اواخر ماه اوت به کمتر از ۲۰۰ میلیون بشکه، نزدیک به پایین‌ترین سطح بی‌سابقه آن در فصل تابستان، کاهش می‌یابد.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم نشان داد که ذخیره‌سازی‌های بنزین این کشور هفته گذشته بیش از ۶ میلیون بشکه کاهش یافت و تا ۲۴ آوریل به ۲۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر و بیش از ۲ میلیون بشکه کمتر از میانگین فصلی پنج ساله است.

بر اساس این داده‌ها، میانگین چهار هفته‌ای تقاضای بنزین آمریکا به ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه رسیده است که یک درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

بنا بر اعلام بانک مورگان استنلی، با وجود افزایش قیمت بنزین به بیش از ۴ دلار برای هر گالن، تقاضا در این کشور همچنان بالا است.

این بانک آمریکایی افزود: این موضوع باعث کاهش تقاضا نمی‌شود، اما به اندازه‌ای هم کم‌اهمیت نیست که کاهش ذخیره‌سازی‌های ناشی از محدودیت عرضه را کُند کند.