به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی‌پناه ظهر دوشنبه در گردهمایی توانمندسازی کارشناسان و کارشناس مسئولان حوزه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: کیفیت‌بخشی به مدارس غیردولتی بدون توجه به سرمایه انسانی توانمند، متخصص و متعهد امکان‌پذیر نیست و در همین راستا، توجه به فرآیندهای ارزیابی، توانمندسازی و انتخاب نیروهای شایسته باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: کانون ارزیابی با هدف شناسایی شایستگی‌ها، سنجش توانمندی‌های حرفه‌ای و انتخاب نیروهای کارآمد در مدارس غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح مدیریت و کیفیت فرآیندهای آموزشی و تربیتی این مدارس ایفا کند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش کردستان بیان کرد: کانون ارزیابی یک رویکرد علمی برای سنجش مهارت‌ها، قابلیت‌های مدیریتی، توانمندی‌های تخصصی و ویژگی‌های حرفه‌ای افراد است و استفاده از این ظرفیت، امکان انتخاب دقیق‌تر عوامل آموزشی و مدیریتی مدارس غیردولتی را فراهم می‌کند.

علی‌پناه با تأکید بر ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در مدارس غیردولتی گفت: آموزش مستمر، برگزاری دوره‌های تخصصی و ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان و کارکنان باید به صورت جدی دنبال شود، چرا که نیروی انسانی توانمند مهم‌ترین عامل در تحقق مدرسه‌ای باکیفیت و پاسخگو به نیازهای روز جامعه است.

وی با اشاره به نقش مؤسسان مدارس غیردولتی در ارتقای کیفیت این مدارس اظهار کرد: مؤسسان باید نگاه راهبردی به توسعه منابع انسانی داشته باشند و با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، مهارت‌افزایی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای کارکنان، زمینه شکل‌گیری یک برند آموزشی معتبر و ماندگار را فراهم کنند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش کردستان در ادامه با اشاره به موضوع شهریه و فعالیت‌های فوق‌برنامه مدارس غیردولتی گفت: دریافت شهریه باید در چارچوب قوانین و ضوابط ابلاغی آموزش و پرورش و با شفافیت کامل و اطلاع‌رسانی مناسب به خانواده‌ها انجام شود.

علی‌پناه افزود: فعالیت‌های فوق‌برنامه نیز باید با هدف ارتقای کیفیت آموزشی، پرورشی و مهارتی دانش‌آموزان طراحی و اجرا شود و از برنامه‌هایی که صرفاً جنبه اجرایی و غیرهدفمند دارند، پرهیز شود.

وی رعایت فرآیند گزینش و استفاده از نیروهای دارای صلاحیت را از دیگر الزامات فعالیت مدارس غیردولتی عنوان کرد و گفت: استفاده از نیروهای شایسته و تأیید صلاحیت‌شده، نقش مهمی در سلامت فرآیند آموزشی و افزایش اعتماد خانواده‌ها به مدارس غیردولتی دارد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان همچنین بر ضرورت توجه به تخصیص نیروی موظف در مدارس غیردولتی تأکید کرد و افزود: ساماندهی نیروی انسانی باید با دقت و بر اساس ضوابط انجام شود تا کیفیت آموزش و تربیت دانش‌آموزان تحت تأثیر کمبود یا استفاده نامتناسب از نیروی انسانی قرار نگیرد.

علی‌پناه با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی نیز خاطرنشان کرد: نوسازی، بهسازی و ارتقای استانداردهای فضاهای آموزشی مدارس غیردولتی باید همگام با توسعه کمی این مدارس دنبال شود تا محیطی ایمن، پویا و متناسب با نیازهای تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان فراهم شود.

وی در پایان گفت: رویکرد اداره مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش کردستان حرکت از توسعه کمی به سمت توسعه کیفی، شفافیت، توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای استانداردهای آموزشی است و کانون ارزیابی به عنوان یکی از ابزارهای مهم این مسیر می‌تواند زمینه حضور نیروهای توانمند، شایسته و تحول‌آفرین را در مدارس غیردولتی استان فراهم کند.