علی پناه: دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب مدارس غیردولتی تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علی‌پناه صبح سه شنبه در دومین نشست شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی استان در سال جاری اظهار کرد: رعایت کامل قوانین و مقررات در مدارس غیردولتی، نقش مهمی در افزایش کیفیت آموزش و جلب رضایت خانواده‌ها دارد و تمامی مؤسسان موظف به اجرای ضوابط ابلاغی هستند.

وی با اشاره به لزوم رعایت سرانه دانش‌آموزی افزود: دریافت هرگونه وجه خارج از شهریه مصوب تخلف محسوب می‌شود و در صورت مشاهده، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان همچنین بر شفاف‌سازی فرآیند دریافت شهریه تأکید کرد و گفت: مؤسسان باید قرارداد شهریه را بر اساس نرخ‌های مصوب و امتیازبندی مدارس با اولیای دانش‌آموزان منعقد کرده و اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه انجام دهند.

ارتقای کیفیت آموزش با برگزاری دوره‌های ضمن خدمت

علی‌پناه با اشاره به اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی، بر برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی تأکید کرد و افزود: این دوره‌ها با هدف به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های حرفه‌ای فرهنگیان برنامه‌ریزی می‌شود و مشارکت فعال همکاران در آنها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شورای هماهنگی مؤسسان را یکی از ارکان مهم نظارت و هماهنگی در حوزه مدارس غیردولتی دانست و اظهار کرد: این شورا با هدف ایجاد انسجام، توسعه همکاری‌ها و تقویت تعامل میان مدارس و دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف فعالیت می‌کند.

رئیس اداره مدارس غیردولتی کردستان افزود: بررسی و نظارت بر شهریه‌ها، مشارکت در برگزاری دوره‌های توانمندسازی، پیگیری مسائل صنفی و بیمه‌ای شاغلان و انعکاس مشکلات مدارس به مراجع ذی‌ربط از جمله مهم‌ترین وظایف شورای هماهنگی مؤسسان است.

آمادگی مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی جدید

علی‌پناه با اشاره به اجرای برنامه‌های «پروژه مهر» در مدارس غیردولتی گفت: ساماندهی نیروی انسانی، آماده‌سازی و تجهیز فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت ارتباط با اولیا از مهم‌ترین محورهای این برنامه است.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید انجام شده تا دانش‌آموزان از ابتدای مهرماه در محیطی ایمن، استاندارد و باکیفیت فعالیت آموزشی خود را آغاز کنند.

فعالیت ۲۷۵ مدرسه غیردولتی در کردستان

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با اشاره به ظرفیت این بخش در نظام آموزشی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷۵ مدرسه غیردولتی در استان فعالیت دارند و بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۱۵ هزار نفر در مدارس و کودکستان‌های غیردولتی استان مشغول به کار هستند که این مجموعه‌ها علاوه بر ایفای نقش آموزشی و تربیتی، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد آموزش‌محور استان دارند.

علی‌پناه در پایان بر استمرار نشست‌های شورای هماهنگی مؤسسان برای افزایش تعامل میان مدارس غیردولتی و دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: ارائه گزارش‌های مستمر از عملکرد مدارس و بررسی چالش‌های موجود، زمینه‌ساز بهبود کیفیت خدمات آموزشی در این بخش خواهد بود.