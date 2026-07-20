به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر دوشنبه در گردهمایی آموزشی و توجیهی کارشناسان حوزه مشارکت‌های مردمی شهرستان‌ها، مناطق و نواحی استان کردستان که با حضور اعضای شورای نظارت و نمایندگان شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مدارس غیردولتی بخشی مهم از نظام تعلیم و تربیت هستند و ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند در کنار آموزش و پرورش دولتی به ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی کمک کند.

وی با اشاره به سهم مدارس غیردولتی از جمعیت دانش‌آموزی کشور و استان افزود: در حال حاضر حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند که این میزان در استان کردستان حدود ۷ درصد است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر اصل ۳۰ قانون اساسی و ضرورت فراهم کردن آموزش رایگان برای آحاد جامعه بیان کرد: در بسیاری از نظام‌های آموزشی، بخشی از فرآیند تعلیم و تربیت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی انجام می‌شود و این مشارکت باید متناسب با نیازهای جامعه و در چارچوب قوانین و مقررات مدیریت شود.

حسینی ادامه داد: توسعه مشارکت‌های مردمی در حوزه آموزش و پرورش نباید به تضعیف عدالت آموزشی منجر شود، بلکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ضمن حفظ عدالت، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی را نیز فراهم کند.

کردستان از نظر تعداد مدارس و دانش‌آموزان غیردولتی شرایط مطلوبی ندارد

وی با اشاره به وضعیت مدارس غیردولتی در کردستان گفت: استان از نظر تعداد مدارس و دانش‌آموزان غیردولتی هنوز در شرایط مطلوب قرار ندارد و برای توسعه متوازن این بخش نیازمند برنامه‌ریزی و توجه جدی هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان یکی از موانع توسعه مدارس غیردولتی را نوع نگاه به این مدارس عنوان کرد و افزود: اصلاح نگرش نسبت به نقش و جایگاه مدارس غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند.

حسینی با تأکید بر ضرورت برخورداری فعالان این حوزه از دانش تخصصی و حرفه‌ای اظهار کرد: فعالیت در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی نیازمند شناخت دقیق، تخصص و نگاه کارشناسی است و باید با تقویت این مؤلفه‌ها در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی حرکت کرد.

نظارت دقیق بر فرآیند تعیین و دریافت شهریه با جدیت دنبال شود

وی در ادامه با اشاره به موضوع شهریه مدارس غیردولتی و اجرای پروژه مهر گفت: نظارت دقیق بر فرآیند تعیین و دریافت شهریه و رعایت ضوابط و مقررات باید با جدیت دنبال شود و تمامی مراحل مربوط به شهریه مدارس بر اساس دستورالعمل‌های قانونی انجام گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان شفافیت در فرآیند تعیین و دریافت شهریه را از عوامل مؤثر در اعتمادسازی میان خانواده‌ها و مدارس دانست و افزود: نظارت مستمر بر عملکرد مدارس غیردولتی باید در دستور کار قرار داشته باشد تا حقوق خانواده‌ها و دانش‌آموزان حفظ شود.

حسینی توانمندسازی نیروی انسانی را یکی از محورهای مهم پروژه مهر عنوان کرد و گفت: تأمین نیروی انسانی توانمند، کارآمد و برخوردار از صلاحیت‌های حرفه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت مدارس غیردولتی دارد و آموزش، مهارت‌افزایی و ارتقای شایستگی‌های تخصصی کارکنان این مدارس باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به نقش مؤسسان مدارس غیردولتی در توسعه این بخش خاطرنشان کرد: مؤسسان نباید تنها بر مسائل اجرایی و مدیریتی تمرکز کنند، بلکه باید برای توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آموزشی نیز سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که شکل‌گیری یک برند معتبر در حوزه مدارس غیردولتی نیازمند عملکرد حرفه‌ای، نیروی انسانی توانمند و جلب اعتماد خانواده‌هاست.