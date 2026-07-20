هشدار هواشناسی ایلام؛ دهلران در آستانه دمای ۵۱ درجه

مجتبی میهن‌پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای زرد و نارنجی صادرشده در روز جمعه، اظهار داشت: امروز گرمای شدیدی در سطح استان حاکم است و دمای هوا در نواحی گرمسیری از جمله دهلران به ۵۰ تا ۵۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی افزود: دمای شهر ایلام نیز به حدود ۴۰ درجه می‌رسد و سایر شهرستان‌های استان دمایی بین ۴۰ تا ۵۰ درجه را تجربه خواهند کرد و این شرایط تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه از فردا حدود ۱ تا ۲ درجه کاهش دما پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: با وجود این کاهش جزئی، هوای گرم کماکان در سطح استان ماندگار است و در برخی نقاط استان وزش باد نیز مورد انتظار است.

میهن‌پرست در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست: در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند؛ همچنین از کشاورزان و دامداران نیز خواست تا تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و دام‌های خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند.