آبفا کردستان: کیفیت آب شرب سنندج کاملاً ایمن و استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی و طرح برخی نگرانیها درباره ورود فاضلاب روستاها و فضولات دامی به سد آزاد، با صدور اطلاعیهای ضمن تشریح روند پایش و تصفیه آب شرب، تأکید کرد که آب توزیعی در شبکه کاملاً سالم، ایمن و مورد تأیید مراجع تخصصی است.
در این اطلاعیه آمده است: حفاظت از منابع آب و جلوگیری از ورود هرگونه آلاینده به منابع تأمین آب، همواره از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاههای مسئول بوده و اقدامات لازم در این زمینه به صورت مستمر انجام میشود.
آبفا کردستان با اشاره به حجم بسیار زیاد آب موجود در سد آزاد، اعلام کرد: هرچند ممکن است مقادیر محدودی از آلایندهها وارد مخزن سد شود، اما میزان آن در مقایسه با حجم آب سد ناچیز بوده و هیچ تأثیری بر کیفیت آب شرب توزیعی ندارد.
در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که آب سد آزاد پیش از ورود به شبکه توزیع، تمامی مراحل استاندارد و پیشرفته تصفیه را در تصفیهخانه آب سنندج طی میکند و تنها پس از تأیید کامل کیفیت، وارد شبکه توزیع میشود.
بر اساس این اطلاعیه، کیفیت آب شرب نیز به صورت مستمر تحت نظارت و تأیید دانشگاه علوم پزشکی کردستان قرار دارد و آزمایشگاه مرجع تصفیهخانه آب سنندج به شکل شبانهروزی شاخصهای کیفی آب را پایش میکند.
شرکت آب و فاضلاب استان کردستان همچنین اعلام کرد پارامترهایی همچون تریهالومتانها و سموم جلبکی به صورت منظم اندازهگیری و نتایج آن به مراجع نظارتی ارائه میشود و بر اساس نتایج این پایشها، تمامی شاخصهای کیفی در محدوده استانداردهای ملی و بینالمللی قرار دارند.
در پایان این اطلاعیه، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان ضمن تأکید بر تعهد خود به تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و باکیفیت، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مرتبط با سلامت آب شرب را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.
نظر شما