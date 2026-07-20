بانک مرکزی: حمله سایبری به شاپرک رخ نداده است/ خدمات تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تیم‌های فنی شرکت شاپرک و شبکه پرداخت کشور در تلاش هستند تا پیش از بروز هرگونه اختلال در روال خدمات‌دهی، تدابیر فنی جایگزین را اتخاذ کنند. بر این اساس، هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود نداشته و روند ارائه خدمات به شهروندان بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی با صراحت تأکید کرد که هیچ‌گونه حمله سایبری به شرکت شاپرک یا زیرساخت‌های پرداخت کشور صورت نگرفته است.

این نهاد همچنین خاطرنشان کرد که علی‌رغم کارشکنی‌ها و اقدامات خصمانه، شبکه پرداخت کشور تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات مستمر و باکیفیت به آحاد مردم و فعالان اقتصادی به کار خواهد بست. سایر اخبار تکمیلی در این خصوص از طریق روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع عموم خواهد رسید.