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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۴۳۲ کیلو تریاک از حوزه جنوب کرمان

ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۴۳۲ کیلو تریاک از حوزه جنوب کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از ۴۳۲ کیلوگرم تریاک در عملیات ضربتی تکاوران گردان ۱۱۶ قرارگاه ابوذر شهرستان کهنوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ ئی، در تشریح این خبر گفت: تکاوران گردان ۱۱۶ قرارگاه ابوذر کهنوج هنگام پایش خودروها در یکی از محورهای خروجی این شهرستان، به یک دستگاه خودروی پژو با سرعت بالا مشکوک شدند که راننده این خودرو بدون توجه به دستور ایست مأموران، از محل متواری شد.

وی افزود: در ادامه این عملیات که با تعقیب و مراقبت چند کیلومتری، تیراندازی سرنشینان خودرو به سمت مأموران و پاسخ آتش پرحجم نیروهای عملیاتی همراه بود، خودروی حامل مواد مخدر متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ۴۳۲ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک و همچنین چهار جفت پلاک کشف شد و عملیات پاکسازی منطقه و شناسایی و دستگیری متهمان نیز همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6871802

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