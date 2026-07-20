یحیی سریع: محاصره دریایی دشمن سعودی آغاز شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد:دشمن جنایتکار سعودی نزدیک به ۱۲ سال است که به محاصره ناعادلانه خود علیه مردم ما و غارت منابع ما ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد: محاصره دشمن سعودی قابل قبول یا تحمل نیست. مردم ما نمی‌توانند از این محاصره و تجاوز ناعادلانه رنج ببرند و بی تفاوت بمانند و اقدامی نکنند. ما طبق معادله «محاصره در برابر محاصره» ممنوعیت دریایی علیه دشمن سعودی اعلام می‌کنیم.

یحیی سریع اعلام کرد: محاصره دریایی دشمن سعودی از هم اکنون وارد فاز اجرایی می شود. ما حق مردم خود را برای مقابله محاصره با محاصره و «تشدید همه جانبه با تشدید همه جانبه» اعلام می کنیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: ما برای همه گزینه‌ها آماده‌ایم. به خواست و قوه الهی، با هرگونه تشدید گسترده دشمن سعودی با تشدید همه‌جانبه و سخت مقابله خواهیم کرد. ما از فرزندان ملت بزرگ خود می‌خواهیم که به بسیج عمومی ادامه دهند. ما از مردم خود می‌خواهیم که برای همه سناریوها و تحولات کاملاً آماده باشند و از جبهه های جنگ با رزمندگان پشتیبانی کنند.

وی افزود: ما به مردم بزرگ یمن به خاطر حضور بی‌سابقه‌شان در راهپیمایی میلیونی «هشدار و بسیج»، درود می‌فرستیم. ما به مردم خود اطمینان می‌دهیم که از هیچ تلاشی برای بازگرداندن حقوق به یغما رفته شان و پایان دادن به محاصره ظالمانه صرف نظر از تبعات آن، فروگذار نخواهیم بود.