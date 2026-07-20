معادله جدید یمن برای «فلج کردن بنادر عربستان سعودی»

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار در مقاله‌ای با اشاره به تازه‌ترین تحولات عرصه جنگ در یمن نوشت که همزمان با اعلام فعال‌سازی معادله «محاصره در برابر محاصره» توسط صنعا، نگرانی‌های ریاض از اقدام انصار الله در بستن تنگه باب‌المندب به روی کشتیرانی سعودی افزایش یافته است.

خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع سعودی گزارش داد که ریاض این تهدید را جدی گرفته و می‌داند که صنعا توانایی‌های نظامی قابل‌توجهی برای بستن این تنگه راهبردی دارد که نقش کشتیرانی آن با تداوم ناآرامی‌های ژئوپلیتیک در تنگه هرمز، پررنگ‌تر شده است.

به نظر می‌رسد استفاده از برگ برنده «باب‌المندب» توسط نیروهای صنعا، در چارچوب معادله بازدارندگی که انصارالله اخیراً زوایای آن را آشکار کرده، قریب‌الوقوع باشد. انصارالله تهدید کرده که در صورت رد اجرای مطالبات انسانی از سوی عربستان، گزینه «جنگ فراگیر» با سعودی ها را در پیش خواهد گرفت.

علاوه بر تلاش برای بستن تنگه باب المندب، در سایه معادله جدید یمنی ها ممکن است برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، عبور نفت‌کش‌های سعودی به مقصد بنادر عربستان نیز ممنوع شود. کارشناسان اقتصادی در صنعا تخمین می‌زنند که در صورت تحقق این سناریو، قیمت نفت به بیش از ۱۵۰ دلار خواهد رسید.

آن‌ها اشاره می‌کنند که ممانعت از صادرات نفت سعودی که بیش از ۷ میلیون بشکه در روز و از طریق خط لوله «شرق-غرب» از منطقه شرقی عربستان به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌شود، ضربه‌ای مستقیم به بودجه عمومی عربستان خواهد بود که ماهانه میلیاردها دلار از درآمد فروش نفت تأمین می‌شود. این اقدام همچنین بحران تأمین انرژی را تشدید خواهد کرد؛ به‌ویژه آنکه عربستان یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است و توقف صادرات آن حتی برای چند روز می‌تواند منجر به تنش‌ها و جهش قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت شود.

پیامدهای این تنش تنها به صادرات نفت در بندر «ینبع» محدود نمی‌شود، بلکه به زنجیره تأمین در بندر «جده» نیز خواهد رسید؛ بندری که در ماه‌های اخیر و در جریان تجاوز آمریکا به ایران، به مرکز لجستیکی مهم و یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی جایگزین برای تنگه هرمز تبدیل شده است.

توقف کشتیرانی در بنادر جده که حدود ۷۰ درصد واردات عربستان را دریافت می‌کند و به مرکز ترانزیت کالا برای بسیاری از کشورهای خلیج فارس به‌ ویژه قطر، کویت و بحرین تبدیل شده است، تأثیر عمیقی بر اختلال در تأمین کالاها در بازارهای این کشورها خواهد گذاشت و تبعاتی نیز برای بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در عربستان به بار خواهد آورد.

صنعا در سایه معادله «بندر در برابر بندر»، تعطیلی بنادر ینبع و جده را در لیست اهداف محاصره دریایی احتمالی خود قرار داده است. چندین منبع سیاسی در صنعا تأکید کردند که «هر کشوری که به لیست کشورهای دخیل در محاصره یمن بپیوندد یا در هر ائتلاف متجاوزی به رهبری عربستان مشارکت کند، احتمال ممانعت از عبور کشتی‌های عازم بنادر آن در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب وجود دارد و این امر در چارچوب حق دفاع از خود است.»

یک منبع اقتصادی مطلع در صنعا به الاخبار گفت که معادله «بندر در برابر بندر»، یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکستن محاصره تحمیل شده بر بندر الحدیده و سایر بنادر یمن است.

این منبع خاطرنشان کرد که این معادله نگرانی طرف سعودی را برانگیخته، زیرا ریاض می‌داند چنین اقدامی می‌تواند اقتصاد عربستان را کاملاً فلج کند.