به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، عصر امروز (دوشنبه) در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: هدف از سفر به هرمزگان این بود که به مردم اطمینان دهیم دولت در کنار آنان است و تمام تلاش خود را برای جبران خسارت‌ها به کار خواهد گرفت. سایر وزرا نیز برای ارزیابی خسارت‌های واردشده در منطقه حضور دارند.

وی افزود: هدف سفر من رویکردی اجتماعی دارد و آمده‌ایم با مردم، صیادان و دانش‌آموزانی که بی‌هیچ دلیلی آسیب دیده‌اند، گفت‌وگو کنیم، با آنان ابراز همدردی داشته باشیم و سلام رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور را به مردم ابلاغ کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت اسکان ساکنان بوموسی که به دلیل حملات دشمن با مشکل مواجه شده‌اند، گفت: موضوع اسکان ساکنان بوموسی در دست بررسی است تا راهکاری مناسب برای رفع این مشکل و ساماندهی وضعیت مردم اتخاذ شود. وزیر راه و شهرسازی نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد.

مهاجرانی با اشاره به مطالبه مردم در رابطه خارج کردن هرمزگان از خاموشی‌های برنامه ریزی شده، ناترازی تولید برق را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد: باید به این موضوع نگاه علمی داشته باشیم؛ هم از منظر عرضه و هم از منظر تقاضا. در موضوع برق نیز باید واقعیت‌های موجود در حوزه تولید را بپذیریم. حمله به عسلویه و از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید گاز این منطقه، بدون تردید بر تولید برق کشور تأثیر گذاشته است.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها باید در مدیریت مصرف برق به دولت کمک کنند تا تقاضای مردم نیز مدیریت شود، چرا که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و لازم است همه در کنار یکدیگر باشیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت به‌طور کامل در کنار مردم قرار دارد، گفت: با وجود پشت سر گذاشتن سه جنگ نابرابر، دولت اجازه نداده است کمبودی در کشور ایجاد شود و ستاد بازسازی کشور نیز با استفاده از منابع در اختیار خود، روند جبران خسارت‌ها را دنبال خواهد کرد.

وی یکی از خدمات مهم دولت را رسیدگی سریع به امور درمانی آسیب‌دیدگان عنوان کرد و افزود: طی جنگ، ۳۰ هزار مجروح به‌صورت رایگان تحت درمان قرار گرفتند.

مهاجرانی همچنین درباره شایعات مربوط به افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین تأکید کرد: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین وجود ندارد. اگر در آینده تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، دولت همانند گذشته با شفافیت و صداقت آن را با مردم در میان خواهد گذاشت.

سخنگوی دولت درباره برنامه‌های دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، اظهار کرد: در کوتاه‌مدت، اولویت دولت کاهش آلام مردم، تأمین اسکان موقت و رسیدگی به نیازهای فوری آسیب‌دیدگان است، اما این اقدامات باید به راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت منتهی شود.

وی افزود: بخشی از این راهکارها در ستاد بازسازی کشور در حال بررسی و پیگیری است و بخشی دیگر با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی دنبال می‌شود تا بتوانیم در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند مقاومت مردم را تضعیف کند، تاب‌آوری جامعه را افزایش دهیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اهداف حملات دشمن گفت: حمله همزمان به منازل مسکونی، مدارس، شرکت‌های دانش‌بنیان و اماکن ورزشی با هدف ایجاد رعب و شکستن روحیه مردم انجام شد. در این جنگ، فرماندهان و دانشمندان کشور هدف قرار گرفتند و دشمن با نهایت خشونت عمل کرد.

مهاجرانی با تأکید بر فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی اظهار کرد: دولت با فشارهای اقتصادی بسیار سنگینی مواجه است، اما این به معنای انفعال نیست. دولت با تمام ظرفیت و اقتدار خود برای حل مشکلات مردم و مدیریت شرایط تلاش می‌کند.

وی درباره درخواست اختصاص سهمیه کنکور برای دانش‌آموزان مناطق درگیر جنگ نیز گفت: از ابتدای جنگ این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گرفته است، اما اجرای آن نیازمند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مطالبات دانش‌آموزان را شنیده‌ایم و این موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دانش‌آموزان، به‌ویژه در استان هرمزگان، سال دشواری را پشت سر گذاشته‌اند، افزود: نگرانی‌های آنان قابل درک است و دولت خود را موظف به پیگیری این مطالبات می‌داند.

مهاجرانی درباره مشکلات تأمین سوخت در استان هرمزگان نیز اظهار کرد: پیشنهادهای استاندار هرمزگان برای ساماندهی وضعیت سوخت در جلسات تخصصی مطرح شده و در حال بررسی است تا با توجه به شرایط مشترک استان‌های جنوبی، تصمیمی جامع و کارشناسی اتخاذ شود.

وی همچنین درباره شایعات مربوط به افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین تأکید کرد: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت سهمیه سوم بنزین وجود ندارد. اگر در آینده تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، دولت همانند گذشته با شفافیت و صداقت آن را با مردم در میان خواهد گذاشت.

سخنگوی دولت با اشاره به همراهی مردم در مدیریت مصرف سوخت در دوران جنگ گفت: در مقطعی ناچار شدیم سهمیه ۱۰۰ لیتری بنزین را به ۷۰ لیتر کاهش دهیم، اما مردم با درک شرایط کشور همکاری کردند و این همراهی نشان‌دهنده فهم و مسئولیت‌پذیری جامعه ایران است.

مهاجرانی در پایان با تأکید بر نقش عقلانیت و مقاومت مردم ایران اظهار کرد: آنچه ایران را در طول تاریخ پابرجا نگه داشته، عقلانیت و مقاومت ایرانیان بوده است. ملت ایران بارها از بزنگاه‌های دشوار عبور کرده و این بار نیز با اتکا به همین سرمایه اجتماعی و تاریخی، از شرایط کنونی عبور خواهد کرد.