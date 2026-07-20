کارنامه سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه عمرانی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری، از بهرهبرداری دهها پروژه بزرگراهی و تقاطع غیرهمسطح تا تکمیل دسترسیهای ترافیکی در نقاط مختلف پایتخت حکایت دارد. مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان اعلام کرد که از آذرماه سال ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۶۵ پروژه عمرانی به بهرهبرداری رسیده که نتیجه آن حذف ۲۶۶ کیلومتر گردش اضافی از شبکه معابر شهر تهران بوده است.
به گفته مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، اجرای این پروژهها با هدف تکمیل حلقههای مفقوده شبکه بزرگراهی، رفع گرههای ترافیکی، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی شهروندان به شریانهای اصلی پایتخت انجام شده است.
روند افتتاح پروژهها از آذرماه سال ۱۴۰۰ با بهرهبرداری از گام نهایی سهراه باقرشهر، پل اتصال بزرگراه امام رضا (ع) به بزرگراه شهید رستگار و تقاطع غیرهمسطح بزرگراه هاشمی رفسنجانی و بلوار پرستاری آغاز شد؛ پروژههایی که نخستین گامهای سازمان مهندسی و عمران برای رفع گرههای ترافیکی در دوره ششم مدیریت شهری به شمار میرفت.
در سال ۱۴۰۱ روند اجرای پروژهها سرعت بیشتری گرفت و پروژههایی همچون پل تقاطع خیابان سلیمی جهرمی با کانال سیلبرگردان غرب، تقاطع بزرگراه شهید کاظمی و خیابان شکوفه، پل تقاطع بزرگراه شهید باقری و خیابان فرجام، پل دوربرگردان بزرگراه شهید آوینی، اتصال بزرگراه امام علی (ع) به بزرگراه شهید رستگار، دسترسیهای بزرگراه شهید همدانی از بلوار کاخ و پل تقاطع بزرگراه شهید همدانی با خیابان گلها به بهرهبرداری رسید.
سال ۱۴۰۲ یکی از سالهای پرکار سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران بود. در این سال پروژههایی از جمله پل ایثارگران اسپیناس، قطعه نخست بزرگراه شهید بروجردی، زیرگذر بلوار بهار در منطقه ۱۸، زیرگذر بلوار کوهک، دسترسی بزرگراه شهید همدانی از خیابان گلها، پل تقاطع بزرگراه آیتالله سعیدی با راهآهن تهران-اهواز، پل خیابان شهید مختاری بر روی بزرگراه شهید بروجردی، پل شهرک شهید خرازی، دسترسی شمال به جنوب نواب-تندگویان، پل دوربرگردان بزرگراه ارتش، دسترسی بزرگراه شهید باقری به بزرگراه شهید زینالدین، رمپ بزرگراه شهید رستگار به خیابان شورا، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه فتح و باغستان، تکمیل کندروی شمالی بزرگراه آزادگان و دسترسی شمال به غرب بزرگراه کردستان به بزرگراه لشکری افتتاح شد.
در سال ۱۴۰۳ نیز پروژههایی همچون دسترسیهای جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، تقاطع بزرگراه آزادگان و لشکری، زیرگذر تقاطع نواب و تندگویان، پل جنوب به غرب بزرگراه شهید چمران به همت، دوربرگردان بزرگراه شهید همدانی، پل دوربرگردان بزرگراه شهید باقری، دسترسی جنوب به شمال نواب-تندگویان، دسترسیهای شمال و غرب بزرگراه شهید سلیمانی، تکمیل کندروی جنوبی بزرگراه آزادگان، تعریض جاده قدیم تهران-قم، پل چیتگر، تکمیل قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی و زیرگذر خیابان بهار به شادمهر به بهرهبرداری رسید.
سال ۱۴۰۴ را میتوان یکی از مهمترین سالهای عمرانی دوره ششم مدیریت شهری دانست. در این سال توسعه میدان سبلان، تکمیل پل و اجرای دسترسی خیابان افتخاری، زیرگذر دوربرگردان باقری-یاس فاطمی، دسترسی کندرو به تندروی بزرگراه آزادگان، تکمیل گردشهای تقاطع همت و اشرفی اصفهانی، اتصال بزرگراه شهید خرازی به بزرگراه شهید همدانی، زیرگذر و پل دوربرگردان بزرگراه شهید چمران، زیرگذر بزرگراه شهید آبشناسان در تقاطع بلوار جنتآباد، تقاطع فتح-باغستان، پنج گام توسعه میدان فتح، تعویض پل کندروی آزادراه تهران-کرج، تکمیل قطعه دوم بزرگراه شهید بروجردی، تکمیل تقاطع بزرگراه شهید خرازی با دوگاز، گام دوم توسعه میدان سبلان، پل دوربرگردان بزرگراه ارتش-سوهانک، تکمیل دسترسیهای تقاطع باقری-بابایی، گام نخست تقاطع غیرهمسطح شهید ستاری-فهمیده و تقاطع غیرهمسطح خیابان الغدیر با بلوار معلم به بهرهبرداری رسید.
ادامه رفع گرههای ترافیکی در سال ۱۴۰۵در سال ۱۴۰۵ نیز بهرهبرداری از دسترسیهای بلوار بهار شمالی، گام نخست آزادراه شهید شوشتری، رفع گلوگاه ترافیکی بزرگراه شهید همت در تقاطع خیابان ولیعصر (ع) و زیرگذر بزرگراه شهید حکیم در تقاطع بلوار تعاون در ادامه برنامههای توسعه شبکه معابر شهری به سرانجام رسید.
کارنامه سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری نشان میدهد طی این مدت ۶۵ پروژه عمرانی شامل پل، زیرگذر، تقاطع غیرهمسطح، مسیرهای دسترسی تعریض معابر و تکمیل قطعات بزرگراهی به بهرهبرداری رسیده است پروژههایی که با حذف ۲۶۶ کیلومتر گردش اضافی، نقش مؤثری در کاهش زمان سفر، روانسازی ترافیک، افزایش ایمنی و تکمیل شبکه معابر پایتخت ایفا کردهاند.
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