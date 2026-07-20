جزئیات نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کشوری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ضمن تشریح نشست امروز عصر (دوشنبه ۲۹ تیرماه) این هیئت، بیان کرد: نشست امروز هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با حضور تمام اعضا، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس، هیئت اجرایی و اعضای دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در محل دبیرخانه این هیئت برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این نشست موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: در این نشست موضوع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور مطرح بود و مقرر شد که با همکاری وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور، تاریخی را برای برگزاری این دوره انتخابات تعیین کنیم.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مقرر شد که پیشنهادی مبنی بر برگزاری انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور بعد از پایان تابستان و در اوایل پاییز انجام شود، البته باید هماهنگی های لازم با ستاد انتخابات کشور و شعام صورت گیرد که در صورت نهایی شدن، به استحضار ملت ایران خواهد رسید.