به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاکدل ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره تاک پلو اظهار کرد: جشنواره تاک پلو هر ساله در شهرستان خلیل آباد به عنوان یک رویداد بزرگ محلی برگزار می شود.

شهردار خلیل آباد بیان کرد: منطقه خلیل آباد با داشتن بیش از ۵ هزار هکتار باغات انگور مرکز تولید شرق کشور محسوب می شود.

وی گفت: هدف از برگزاری جشنواره تاک پلو ایجاد شور، نشاط محلی و معرفی جایگاه این شهرستان در اقتصاد محوری کشاورزی است.

پاکدل بیان کرد: شهرستان در حوزه‌های سرمایه گذاری و ظرفیت‌های آن به زیر ساخت‌های لازم نیازمند است لذا صنعت گردشگری حلقه مفقوده این شهرستان است.

شهردار خلیل آباد گفت: انگور و تولید کشمش شهرستان خلیل آباد اثبات شده است و نیاز است بیش از این تولید انگور و کشمش این شهرستان در سطح استان و کشور معرفی شود.

وی از برگزاری جشنواره تاک پلو در ۱۷ اردیبهشت ماه در این شهرستان خبرداد و اظهار کرد: از ساعت ۹ صبح نمایشگاه تولیدات باغی از جمله فرآورده های محصول انگور و دلمه که از برگ انگور به عنوان یک غذای مقوی از آن نام برده می شود، در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود و علاقمندان به شرکت در جشنواره غذای دلمه پلو می توانند تا ساعت ۱۴ روز پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه دلمه تولیدی خود را به ستاد جشنواره تحویل تا در مسابقه شرکت داده شوند.