به گزارش خبرنگار مهر، علی گرمابی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر نقش کلیدی محصولات کشاورزی در اقتصاد منطقه، اظهارکرد: شهرستان خلیل‌آباد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌نظیر تولید «طلای سبز» و همگرایی آن با بخش گردشگری، در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های توسعه پایدار در سطح استان قرار دارد لذا ارتقای جایگاه خلیل‌آباد در نقشه اقتصادی، نیازمند پیوند میان تولیدات استراتژیک کشاورزی و ایجاد زیرساخت‌های جذاب برای جذب گردشگران است.

فرماندار خلیل آباد افزود: شهرستان خلیل‌آباد تنها یک مرکز تولیدی نیست، بلکه با دارا بودن پتانسیل‌های کشاورزی اصیل و جاذبه‌های محیطی، می‌تواند ظرفیت‌های خود را در حوزه گردشگری نیز به کار گیرد.

وی گفت: ما به دنبال آن هستیم که با تمرکز بر تولید باکیفیت محصولات کشاورزی که در سطح ملی شناخته شده‌اند، ارزش افزوده بیشتری را از طریق صنایع تبدیلی و ایجاد بسترهای گردشگری برای مردم منطقه فراهم کنیم.

گرمابی با اشاره به اهمیت این رویکرد افزود: استراتژی ما بر این پایه استوار است که از پتانسیل طلای سبز نه تنها به عنوان یک کالای صادراتی، بلکه به عنوان عاملی برای رونق بخش خدمات، اقامتگاه‌ها و سفره‌های محلی استفاده کنیم واین همگرایی میان کشاورزی و گردشگری، می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی گسترده برای جوانان شهرستان و تقویت بنیه اقتصادی خلیل‌آباد شود.

فرماندار خلیل آباد تأکید کرد: مدیریت شهرستان و تمامی نهادهای اجرایی در تلاش هستند تا با اصلاح زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندها، خلیل‌آباد را به مقصدی تبدیل کنند که در آن، تولید محصولات کشاورزی با تجربه گردشگری در طبیعت و مزارع منطقه گره خورده باشد.

وی مطالبه گری و انتشار اخبار منصفانه را حق یک رسانه نام برد و افزود: همه مدیران در شهرستان باید با رسانه های شهرستان همکاری کنند و آنان را در جریان فعالیت های حوزه کاری خود قرار داده و از ظرفیت خبرنگاران که نقش اساسی در توسعه شهرستان دارند، نهایت استفاده را داشته باشند.