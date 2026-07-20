فصیحی رامندی: ماموریت «مهدی صباغی» در شهرداری قزوین به پایان رسید

فرج‌الله فصیحی رامندی در گفت‎‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان مأموریت مهدی صباغی به عنوان شهردار قزوین اظهار کرد: نامه اتمام مأموریت وی از سوی وزیر کشور امروز به شورای اسلامی شهر و شهرداری قزوین ابلاغ شده است.

وی افزود: با ابلاغ این نامه، مأموریت مهدی صباغی در شهرداری قزوین به پایان رسیده و شورای شهر باید در نخستین فرصت نسبت به انتخاب یک نفر به عنوان سرپرست شهرداری اقدام کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: به نظر می‌رسد در جلسه بعدازظهر فردا سه شنبه، یکی از معاونان یا ذی‌حساب شهرداری با رأی اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری قزوین انتخاب شود.

فصیحی رامندی با تأکید بر اینکه ملاک شورای شهر از ابتدا اجرای قانون بوده است، گفت: نظر وزیر کشور برای شورا ملاک عمل بوده و با ابلاغ این نامه نیز مطابق قانون و نظر مقام عالی وزارت کشور اقدام خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون گزینه مشخصی برای تصدی سرپرستی شهرداری مطرح نشده است و تصمیم‌گیری نهایی در جلسه فردای شورای شهر انجام خواهد شد.